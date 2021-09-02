旺宏金矽獎 吳敏求樂見Memory Centric概念導入研究

旺宏（2337）暨旺宏教育基金會共同舉辦的旺宏金矽獎今年已邁入第21屆，即使面對新冠肺炎疫情仍不中斷，旺宏金矽獎今年仍如期舉辦並採實體頒獎。

旺宏暨旺宏教育基金會董事長吳敏求表示，四年前他洞察產業未來趨勢，開始推動Memory Centric Solution的概念，很高興這一屆金矽獎的入圍大獎作品中，就有兩件是相關領域的研究，代表臺灣學術界教授們願意帶領同學嘗試不同的挑戰，在產業界預期也將成為未來極具競爭力的解決方案。

旺宏表示，以往的晶片設計，運算歸運算、記憶歸記憶，兩者之間需要相互傳輸，這樣的運算及傳輸過程既耗時又費能，尤其邁入AI人工智慧及物聯網日益普及的年代，所需處理的資料量不僅龐大，速度上也更要求即時性。

為符合這樣的需求，清華大學團隊洪哲民、張富淳、温戴豪及黃彥翔的作品「適用於AI邊緣設備具有11.91到195.7 TOPS/W 的22奈米4Mb 8位元精度可變電阻式記憶體內運算晶片」讓記憶體大變身。將晶片部份運算功能整合在記憶體內，在運算中不僅能大幅降低耗能，同時更能節省10~100倍的運算時間，未來像是自動駕駛或AI深度學習都是主要的應用領域，這項研究作品所採用的「非揮發性」特性也能兼顧運算資料的安全性，研究成果獲得旺宏金矽獎 銅獎肯定。

同樣獲得銅獎來自臺灣大學團隊許尹端、姚鈞嚴、吳宗諺的作品「使用電荷運算機制之記憶體內運算之靜態隨機存取記憶體」，將運算功能直接整合在記憶體內進行，免去大量的資料搬運，能夠實現乘法與加法的平行化運算，藉此大幅度提升整體運算效能。

本作品相當適合應用於終端設備上如智慧型手錶、耳機等穿戴式裝置，研究團隊提出了一個應用於終端AI設備高吞吐量、高能量與提昇面積使用效率的記憶體內運算靜態隨機存取記憶體，藉由改善資料處理與轉換電路，克服目前在性能上所受到的限制。

吳敏求強調，他四年前開始推動Memory Centric Solution的概念，今年即有兩件相關概念的作品獲得大獎，顯見學術界的研究腳步非常快速，這是很好的趨勢，面對AI和物聯網世代，傳統以處理器為中心（process-centric），但未來需要速度更快及容量更大的記憶體，這就需要3D編碼型（ NOR） 或3D 儲存型（NAND）的支援，以更具成本效益的方式做出更高效能的系統方案，這是一個很先進的技術，臺灣的科技發展將可往前大幅躍進。

吳敏求表示，今年是旺宏教育基金會成立20週年，感謝產官學研界的共同支持，讓金矽獎成為一個公平、公正、公開的獎項，政府也可透過金矽獎的平台，了解年輕科技人才的實力，他認為這個獎對台灣經濟發展應具有相當貢獻，因為金矽獎訓練了很多年輕科技人才，人才是根本，這也是旺宏為什麼願意堅持了二十一年持續投注。

旺宏金矽獎不受疫情影響持續舉辦，初賽及決賽皆採視訊方式進行評選，今年也是金矽獎舉辦21年來首次採取線上評審。本屆計有33所大專院校、255支隊伍報名，共計近千位師生熱情投入競賽，更有來自菲律賓及印度的學生參與，顯見國際學生也積極參與金矽獎。本屆賽事於近日舉行頒獎典禮。

今年的大贏家為國立陽明交通大學，共有4隊入選評審團大獎，勇奪應用組及設計組三座金獎、設計組銅獎及最佳創意獎，獲獎師生總獎金達新台幣103萬元。逢甲大學也獲得應用組金獎、銅獎及新人獎，同樣表現優異，總獎金達83萬元。

因逢疫情，除實體典禮外，今年更安排線上直播方式，讓更多人能夠上線參與。科技部長吳政忠特地出席頒獎典禮，中央研究院院士李遠哲及教育部長潘文忠也透過錄製祝福影片方式鼓勵獲獎師生，並肯定旺宏金矽獎在培育臺灣優秀科技人才上的卓越成果。金矽獎已成為國內電機、電子相關領域科系師生展現多元創意及研發能量的重要舞台。