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NCC首開3G語音共用平台 電信業者各有盤算

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）期盼電信業者3G網路在2024年退場，並首開先例，讓業者可以3G語音共用平台。除台灣大（3045）董事長蔡明忠曾公開呼籲希望老大哥中華電信（2412）主導共用平台，其他業者多表示採取開放心態，但對於吃力不討好，還不太賺錢的共用平台，則各有盤算，要達成3G語音平台目標還有得喬。

NCC表示，國際間陸續規劃關閉3G網路，我國電信也計畫在2025年陸續關閉，但在關閉過渡時期仍有使用3G網路語音服務需求，因此增列2,100MHz頻段可作為電路交換的語音服務，打造3G語音共用平台，讓業者及早關閉3G網路，確保用戶權益，降低系統為運成本，節能減碳，提升頻譜使用效率。

中華電信已經跟NCC口頭報告規劃在2024年3G網路退場，並計畫以VoLTE提供語音服務，中華電信近日也盤點用戶VoLTE手機支援狀況，預估2024年應可將多數用戶語音服務轉至VoLTE。

對於3G語音共用平台，中華電信則表示，抱持開放態度，但對於費用、成本等攤分仍需要公正單位協助業者協商。

台灣大蔡明忠及總經理林之晨均曾多次呼籲龍頭中華電信應負責主導3G共用平台。台灣大表示，各業者3G網路，主要在支援用戶使用非VoLTE手機時的語音需求，但即時通訊軟體如使用率高，電信業的語音話務已遽減，卻要同時運轉3G、4G 及5G網路，相當耗電。

台灣大表示，樂見NCC開放2,100MHz頻段作為頻率共用，以利業者間成立3G語音共同平台，持開放態度，會與其他業者討論。

遠傳（4904）則表示，3G網路預計於2024年關閉，遠傳語音將逐步轉為VoLTE，遠傳對於使用3G語音共用平台持開放態度。

台灣之星表示，今年的語音營收大約占三至四成左右，目前使用2,100MHz頻譜共5GMHz頻寬作為3G網路之用。目前無明確的關閉時程，至於未來是否與其他業者洽商共用，目前也暫無此規劃。

亞太電信（3682）認為，「3G語音平台共用」有效活化頻譜資源，提升使用者效益，並具有節能減碳優點。任何有利於消費者權益和市場發展的合作，亞太電信採開放態度，依循政府政策進行。

不過多數電信業者分析，現在語音通話分鐘數逐年衰退，語音營收也逐年衰退，未來這個3G語音共用平台肯定不容易賺錢，誰來扛下各家業者共用的3G語音平台，成本跟費用怎麼談，都是未定數，要達成3G語音平台目標還有得喬。

但也有業者私下認為，多數用戶會轉用VoLTE，僅剩少數3G語音服務需求，採取共用平台對大家都好，希望能成功。

根據NCC統計資料，行動語音通話分鐘數從2012年的高峰，一年通話435億分鐘，降至2020年僅剩110億分鐘，僅剩四分之一。

業者表示，現在語音通話服務都包裹在月租費內，網內免費或網外送幾十分鐘，超過才計算語音通話費用，整體台灣電信市場一年語音收入恐不到百億，僅剩70億元至80億元左右，未來將逐年持續降低。

4G 中華電信 NCC

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