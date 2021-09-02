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HPE獲20億美元雲端運算大單 鴻海、緯創可望受惠

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

慧與科技（HPE）今日宣布贏得美國國家安全局（NSA）20億美元（約新台幣560億美元）的合約，HPE將透過旗下的雲端服務平台（ HPE GreenLake），為NSA提供高效運算科技與服務，可望帶動英業達、鴻海（2317）與緯創（3231）等HPE的雲端伺服器擴大出貨。

為了長達10年的20億美元合約，HPE將建立和管理一套完整的高效運算解決方案，包括HPE Apollo系統和HPE ProLiant伺服器。該解決方案可以處理海量數據，並支持深度學習和人工智慧（AI）功能，新服務將於2022年投入使用。

HPE高級副總裁Justin Hotard表示：「在龐大數據上實施AI、機器學習和分析功能，越來越需要高效運算系統。客戶要求在自己的敏感性資料計畫上，擁有自己的高效運算功能，並結合輕鬆、簡單、敏捷的管理。」

GreenLake是在四年前推出；HPE執行長Antonio Neri表示，從那時起，「GreenLake終於成為了HPE的代名詞。」據HPE聲稱，截至6月，GreenLake有1,200多個客戶，合約總價值高達48億美元，每年的成長率高達40%。

HPE的雲端伺服器主力供應商包括英業達、鴻海與緯創，隨著HPE持續擴大雲端事業的版圖，可望帶動代工廠伺服器強勁的成長。

英業達（2356）2021第3季將進入今年全年營運高峰，法人預估，第3季營收將季增15%，主要將受惠大型資料中心客戶挹注，以及伺服器新平台轉換，將帶動伺服器大量出貨，加上智慧裝置進入傳統旺季，以及業外處份上海廠房舍一次性的資產利益，預估第3季獲利將強勁成長。

鴻海董事長劉揚偉也認為，雲端網路產品需求回溫，2021第3季相關業績將季增雙位數。目前鴻海雲端網路業務來自雲端服務供應商（CSP）占比已達三成，比重將持續增加，今年全年將雙位數成長。他強調，本季因CSP進入旺季，伺服器需求成長，且因高毛利率的CSP出貨增加，這部分會強勁成長。

雲端服務 鴻海

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