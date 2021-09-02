宏碁重返智慧電視戰場 9月在印度開賣

PC品牌大廠宏碁（2353）重回智慧電視戰場，授權印度業者以宏碁品牌登陸當地市場，預計於9月在亞馬遜及電商平台販售，可望為營運後市增添動能。

外電報導，宏碁昨（1）日與總部位於班加羅爾的Indkal Technologies簽署協議，宏碁將品牌授權給後者，Indkal Technologies將負責印度智慧電視製造及銷售。

宏碁智慧電視將透過亞馬遜、印度當地電商平台及線下通路販售，預計將於9月宣布上架，將銷售32寸到70寸及多種解析度的智慧電視組合。

宏碁長期銷售顯示器產品，2007年也曾跨入數位電視，惟最後不了了之，這次宏碁重返電視戰場，透過鎖定單一市場印度，及與熟悉當地銷售生態的業者合作，頗有「試水溫」意味。

Indkal Technologies 表示，過去12個月印度家庭娛樂需求有所增加，從而推升對電視的需求，意味著現在是宏碁進入智慧電視的絕佳時機，看好目前的銷售熱潮將持續到排燈節。

宏碁目前在印度銷售多種產品，包含筆電、顯示器、投影機及智慧相機及智慧音箱等，一旦宏碁進入競爭激烈的印度電視市場，將與三星、Sony、TCL 和小米等熱門品牌競爭。

根據研調機構Counterpoint Research報告顯示，印度智慧電視在今年第1季出貨量年增55%，小米、三星、LG和Sony占據大部份市場，研調看好智慧電視未來仍有增長動能。