東南亞疫情連環爆 今年Q2手機產量僅3.07億支

根據TrendForce調查表示，受印度、越南等地接連爆發疫情影響，2021年第2季智慧型手機生產表現及市場需求雙雙衰退，生產量季減近11%，達3.07億支；但相較去年同期仍有約10%的增長。總計今年上半年合計生產總數為6.52億支，較去年同期疫情爆發之初成長近18%。

位居第一的三星（Samsung）第二季生產量為5,850萬支，季減23.5%。該品牌主要生產據點為越南及印度，兩地於第2季接連爆發嚴重疫情，因此對該季產出衝擊顯著。展望後勢，三星在季度以及全年生產表現上雖依舊名列全球第一，但不容忽視其市占縮水的情形，隨著眾品牌在工藝上的精進，未來的市場競爭只會更加激烈，這也意味著未來三星維持市占的難度將隨之升高。

OPPO（含Realme, OnePlus）、小米（含Redmi, POCO, Black Shark）第二季生產量同樣為4,950萬支，並列全球第二，分別季減6.6%及2%。不過受惠於華為（Huawei）市占缺口以及中國市場需求回溫，相較去年仍有大幅成長，其中OPPO年增長達80%，小米則接近70%。另一狀況相似的中國品牌Vivo（含iQoo），第2季生產量為3,400萬支，季減 8.1%，列居全球第五名。由於三者同樣以印度為第二大生產及銷售據點，因此在這一波疫情衝擊下，對於第二季的生產及銷售表現皆產生影響。

展望後勢，受到晶圓代工產能緊缺以及東南亞疫情升溫等干擾，三者陸續於第二季末調降全年生產目標，避免長短料庫存、抑或是成品庫存等造成金流壓力。值得一提的是，針對中國市場的銷售表現，三者在高階產品的創新研發上保持積極，雖無法完全取代華為旗艦機（P、Mate系列）的市場地位，但海內外市場仍有相當亮眼的成績。其中小米與OPPO各自擁有具有高度性價指標的Redmi、Realme系列搶攻市占，故TrendForce認為，兩者全年生產表現勢均力敵。

第2季為蘋果（Apple）新舊機款交替的過渡期，是全年季度生產表現上相對低迷的季度，故列居第四名，生產量約4,200萬支，季減22.2%。蘋果表定9月推出四款旗艦新機，本次升級重點包含鏡頭以及新一代A15處理器（tsmc 5nm plus），其餘多以既有功能進行優化，可視為2020年發表的iPhone12系列的延伸，預估該品牌在終端定價上將有望與去年持平，以透過積極定價策略以期爭取更大市占。然而，值得注意的是，由於目前馬來西亞疫情嚴峻，導致IC交付多有延遲，可能影響下半年的生產表現。

展望全年生產表現，TrendForce由先前預估的年增8.5%、13.6億支；下修至年增7.3%、13.45億支。後續智慧型手機市場變化有兩大觀察重點，首先仍是全年的疫情發展是否會進一步導致銷售衰退，諸如歐美、東南亞現下疫情反撲及尚未緩解。其次，除了對市場需求產生衝擊外，智慧型手機供應鏈上同樣存在風險，如作為半導體供應鏈封測生產重鎮的馬來西亞，占全球封測產能約15%，然由於當地疫情嚴重，導致部份零組件供應狀況持續不佳，不排除持續對下半年智慧型手機的生產表現有負面影響。