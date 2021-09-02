台積電2奈米廠落腳台中？ 待爭取台中高爾夫球場用地

台積電希望在中科周邊擴廠，做為2奈米廠用地，其中除了牽涉國防部和國有財產署的土地，緊鄰的台中（興農）高爾夫球場也在其中。立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅上午一同拜訪台積電中科15A廠，據了解，台積電除了表達期待購地的意願，並認為在全球積極發展半導體下，此事有其急迫性，但也保留了一定的彈性，希望政府能協助解決，讓2奈米廠能落腳台中。

據交通部觀光局網站資料，台中高爾夫球場是由台中在地企業興農集團總裁楊天發投資興建，並特地邀請日本名球場設計師渡邊弘規劃設計。球場緊鄰台中科學園區，並與兩條高速公路和機場都十分接近，交通方便順暢，佔地90餘公頃。

據指出，台積電擴廠用地需求20多公頃，除了國防部和國產署土地，另還得向球場購買部分土地；這牽涉興農集團家族成員意見，也還有待其家族對此形成共識。

蔡其昌在進入台積電中科15A廠前，向媒體說，台積電已提出擴廠的期待，國防部、財政部國有財產署的土地先前已幫忙協調，今是再次來聽取台積電意見，也希望行政院盡速核定，讓台積電加碼投資台中。他說，會把今天台積電的想法反映給行政院，加速溝通。

據了解，蔡其昌、張廖萬堅上午在中科管理局長許茂新陪同下拜訪台積電，由副總經理莊子壽接待。據指出，目前全球都搶晶片，許多國家都想興建半導體廠，台積電在爭取擴廠一事上，態度積極，表示這是要和全世界競爭。