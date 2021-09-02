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93萬劑BNT疫苗抵台 多劑型包裝、效期至明年1月

BNT疫苗抵台 台積電三重量級代表接機

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導
台積電法務長方淑華（左起）、台積電資深副總經理林錦坤、桃機總經理但昭壁、台積電慈善基金會董事長張淑芬、指揮中心指揮官陳時中、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、指揮中心疫情監測組組長周志浩、慈濟慈善事業基金會律師陳昱瑄、財政部關務署臺北關關務長陳世鋒今赴桃園國際機場，迎接首批BNT疫苗。圖／中央流行疫情指揮中心提供
台積電法務長方淑華（左起）、台積電資深副總經理林錦坤、桃機總經理但昭壁、台積電慈善基金會董事長張淑芬、指揮中心指揮官陳時中、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、指揮中心疫情監測組組長周志浩、慈濟慈善事業基金會律師陳昱瑄、財政部關務署臺北關關務長陳世鋒今赴桃園國際機場，迎接首批BNT疫苗。圖／中央流行疫情指揮中心提供

台積電（2330）、鴻海（2317）與永齡捐贈的BNT疫苗今早順利抵達，除了鴻海創辦人郭台銘在隔離期間委託表姐、台積電慈善基金會董事長張淑芬到場，張淑芬代表台積電與鴻海創辦人郭台銘現身外，同時台積電林錦坤資深副總跟方淑華法務長也同步出席，顯示對此事的重視。

張淑芬指出，很高興今天代表鴻海創辦人郭台銘和台積電到場見證重要的時刻，也感到溫馨這兩個月中，鴻海、永齡與台積電一直互相信任、推崇，如果不是如此，事情不會這麼快完成，讓人感覺到團結就是力量，台灣能在疫情中平平安安，也呼籲企業朋友一起投入抗疫的行動，幫助台灣一起度過難關。

張淑芬也說，民間機構鴻海、永齡基金會、慈濟、台積電共同捐贈BNT疫苗給疾管署作為防疫，今天是第一批90幾萬的疫苗抵台，爭取期間有許多不容易，從政府的授權協助，郭董辛苦到歐洲催貨，台積電法務各方面協調，慈濟的宗教慈愛，讓外界看到這些努力成就這件美事，尤其全球缺疫苗，許多國家都要打第三劑，應該感謝BNT和復星醫藥的協助，讓BNT提早到一個月。

另外媒體詢問裝箱外觀有不符合捐贈單位對政府先前說明之設計字樣。台積電今日也指出，經了解後得知，此為廠商首批派送時的宣傳慣例，唯事先並未告知，因此依照約定在疫苗抵達後移除。本批從德國直達台灣的這批疫苗符合相關法規要求並有多項程序確保疫苗品質符合行政院衛生福利部疾病管制署安全及品質要求。

台積電指出，「在全球疫苗短缺的情況下，我們也很高興第一批捐贈的BNT疫苗比原本預期到貨時間提早將近一個月抵達台灣投入抗疫行動。」

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