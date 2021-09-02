台積電中科擴廠有譜？ 立法院副院長蔡其昌帶頭招商

台積電（2330）中科擴廠有譜？立法院副院長蔡其昌今（2）日前往台積電中科15廠，與台積電高層及中科管理局長許茂新等人，針對中科園區旁台中高爾夫球場土地進行會商。蔡其昌表示，這塊土地包括相鄰的軍方及國產署土地，均已同意釋出，「現在就看台積電的意願」。

據了解，台中高爾夫球場占地90餘公頃，如果連同軍方及國產署土地，總面積將超過100多公頃。台中高爾夫球場屬於興農集團，多數家族成員均傾向同意釋出土地。

蔡其昌表示，中科園區進駐對台中都會區的發展有重大貢獻，其實台積電更是指標。目前台積電持續在歐美及國內擴廠，他身為台中在地的立委，有責任、也有義務協助台積電擴建廠，同時為台中招商。

近幾年，台積電積極在國內覓地擴建新廠，市場也傳出，台積電也早已相中與中科台中園區相鄰的台中高爾夫球場用地，儘管中科管理局不願證實，但蔡其昌今天主動拜會台積電，並表示國防部、國產署均已同意釋地，等於也間接證實市場傳言。

業界指出，台中高爾夫場土地就位於中科園區旁，但因有軍方及國產署土地，處理比較困難，如今軍方及國產署土地均已同意釋出，將有利於未來納入中科園區的作業。