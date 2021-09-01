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台科男錄取台積電「這職位」竟嫌浪費 網揭關鍵：別自以為是

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人嚮往到「護國神山」台積電工作。圖／聯合報系資料照片
不少人嚮往到「護國神山」台積電工作。圖／聯合報系資料照片

不少人嚮往到「護國神山」台積電工作，日前有網友表示自己有幸錄取台積電的31職等設備工程師，然而覺得自己大學念的是電資，去做設備恐怕會很浪費，因此詢問說「我這樣的學歷，有更好的出路嗎？」，引發眾議。

原PO在Dcard以「台科電子做設備很浪費？」為題，表示自己只有大學學歷，雖然被台積電錄取，但是不想寫code，直言「軟體debug要我的命，會壓力大到發抖那種」。原PO還說，自己已經28歲了，然而台積電不承認碩士在職專班，若要念一般碩士班，考上碩士加上念完畢業總共至少再花3年時間。

另外，原PO表示若把準備報考碩士班和念到碩士畢業的那三年時間，待在台積電好好打拚，也許就可以直接升等到32職等的資深工程師。原PO煩惱表示，雖然碩士畢業的起薪或許會比學士高，「但直接少賺90+120+150 好像很不划算」，因此想聽聽各位網友的意見。

有網友表示，「乖乖讀碩士吧！看能不能直升」、「學士去做設備可以，碩士才浪費」、「別自以為是了！你不寫code又想賺得跟電資一樣多，台積電這邊就很明顯一條路給你了」。

此外，有網友點出業界現實面，「碩士畢業工作三年都不一定能升等到32職等的資深工程師，學士怎麼可能」、「年薪90+120+150在講碩士畢業，學士先別來鬧」、「加油喔！3年要拚到32職等的資深工程師，你要很有拼勁喔」、「猶豫的話就先去工作吧！做一陣子就知道是不是自己想要的了」。

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