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資通訊人才培育接地氣 資策會貫徹「數位轉型的化育者」成立資展國際

聯合新聞網 / 台北訊
資策會教研所今(1)日舉辦資展國際股份有限公司揭牌儀式，圖為貴賓合影，前排由左起為：資策會卓政宏執行長、勞動部勞動力發展署施貞仰署長、資展國際蕭博仁董事長、呂理華總經理、中華電信學院簡志誠院長；後排左起為：工研院產業學院周怡君執行長、微軟培訓與認證事業部大中華區陳俊志總經理、SGS黃世忠副總經理、台中市電腦商業同業公會吳俊忠副理事長、聖德基督學院李惠慈院長。
資策會教研所今(1)日舉辦資展國際股份有限公司揭牌儀式，圖為貴賓合影，前排由左起為：資策會卓政宏執行長、勞動部勞動力發展署施貞仰署長、資展國際蕭博仁董事長、呂理華總經理、中華電信學院簡志誠院長；後排左起為：工研院產業學院周怡君執行長、微軟培訓與認證事業部大中華區陳俊志總經理、SGS黃世忠副總經理、台中市電腦商業同業公會吳俊忠副理事長、聖德基督學院李惠慈院長。

數位科技的進步，讓數位轉型成為近年來組織與企業，商模重塑與永續經營的要件。擁有高度資訊含金量的財團法人資訊工業策進會(資策會)將資通訊人才培育能量向外擴散，扶植員工於今(1)日正式成立資展國際股份有限公司(資展國際)，以豐富的實務與理論經驗，持續且擴大孕育臺灣企業數位轉型所亟需之產業跨域人才。

資展國際是由資策會數位教育研究所(教研所)團隊所成立，是一家專門為產業培育ICT人才的公司，它的背後是資策會40年來所累積的豐富資通訊培訓經驗，至今已累積超過50萬人次培訓量，且自2013年起，已連續五度榮獲勞動部人才發展品質管理系統(TTQS)訓練機構金牌獎，以及2015年國家人才發展獎和2017年ATD (全球最大人才發展協會)卓越實踐獎(EIP)等國內外人才培訓獎項，資策會創新人才培育深獲政府及企業肯定。

致力在資通訊前瞻研發、普及與深化資訊應用、培育資訊科技人才的資策會，在人才培育階段性任務達成之際，扶植員工成立衍生公司資展國際，讓法人研究能量在資訊人才培訓市場中發光發熱。資策會執行長卓政宏也提到：「自2018年起，資策會以『數位轉型的化育者』為定位，積極促進數位國家發展，也培育出許多具備數位轉型思維的教育人才，期盼資展國際能對齊產業需求，培育更多接地氣的產業創新科技人才，進而協助臺灣企業解決數位轉型人才缺口、學用落差，並盼能善盡企業社會責任，降低偏鄉數位學習落差。」

面對資策會教研所重大轉型變革，資策會教研所代理所長張育誠表示，在不斷創新的前瞻科技急速發展下，強化企業數位人才發展是關鍵，教研所應用長期累積於數位科技人才的培育和研究能量，早已建立了一套數位轉型人才的職能發展與評測模型，將持續協助業者進行公司數位轉型人才的職能盤點的健檢分析，擘劃企業數位轉型人才發展藍圖，期能帶動企業人才跨域整合，創造新價值與產業競爭優勢。

張育誠進一步說明，未來資策會教研所仍持續本著多年來投入ICT產業人才發展與科技趨勢需求的研析，掌握企業與社會對數位人才的需求，建立人才職能標準與指引，做為政府產業人培智庫的角色，並提供臺灣企業及人才數位轉型思維，厚植產業人才發展的能量，以建立臺灣產業數位轉型的典範案例。

資展國際官方網站：www.ispan.com.tw

資策會教研所人才培育團隊spin-off成立第一個專攻於人才培育領域的衍生創業團隊「資展國際股份有限公司」，圖為團隊合影。
資策會教研所人才培育團隊spin-off成立第一個專攻於人才培育領域的衍生創業團隊「資展國際股份有限公司」，圖為團隊合影。

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