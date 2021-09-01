迎接電商旺季 遠傳friDay購物祭99掃貨節下殺99元
受疫情影響，民眾減少外出，電商業績暢旺，遠傳friDay購物統計，今年上半年買氣較去年同期成長三成，為提前迎戰下半年傳統電商旺季，遠傳friDay購物於9月1日起搶先推出「99掃貨節」，倩碧等強打品牌下殺2折起，99元超殺商品。
遠傳friDay購物表示，9月迎來開學、換季等採購需求，第3季起即為傳統銷售旺季，其中開學用品、換季肌膚保養品與3C資通訊用品更是前三大熱門品類。
看準秋季採購需求，遠傳friDay購物「99掃貨節」與倩碧、美國康寧、OPPO、蘋果等10大品牌攜手合作，針對生活中各種需求推出超殺優惠，倩碧溫和型卸妝慕斯原價2,700元下殺2折只要540元；大學生外宿必備ARIEL超濃縮深層抗菌除臭洗衣精補充包x12包 平均每包只要66.6元，就算遇到潮濕天氣也不怕衣服臭；學習利器iPad Pro 12.9吋 M1 Wi-Fi版本 128G，現省1,990元再送AirTag！
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