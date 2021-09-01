迎戰網購旺季 遠傳friDay購物推99掃貨節下殺$99起

受疫情影響，民眾減少外出，遠傳friDay購物（4904）今年上半年買氣較去年同期成長3成，為提前迎戰下半年傳統電商旺季，遠傳friDay購物於9/1起搶先推出「99掃貨節」，包含倩碧等強打品牌下殺2折起，還有99元超殺商品，更與全家便利商店合作天天送出百杯中杯熱美式；整個9月只要消費就有機會抽中9,999遠傳幣，消費達指定門檻還能抽價值22,300元的999.9金元寶，逢週五下單還加碼送50遠傳幣！此外，隨中秋節將近，送禮需求漸增，遠傳friDay購物也嚴選熱門禮盒預購，最低下殺5折起，近一周買氣已翻升2倍！

下半年電商熱戰提前開打 攜手10大品牌下殺2折起

隨9月迎來開學、換季等採購需求，第三季起即為傳統銷售旺季，其中開學用品、換季肌膚保養品與3C資通訊用品更是前三大熱門品類。看準秋季採購需求，遠傳friDay購物「99掃貨節」與倩碧、美國康寧、OPPO、蘋果等10大品牌攜手合作，針對生活中各種需求推出超殺優惠！能溫和洗淨老廢角質倩碧溫和型卸妝慕絲原價2,700元，下殺2折只要540元；大學生外宿必備ARIEL超濃縮深層抗菌除臭洗衣精補充包x12包 平均每包只要66.6元，就算遇到潮濕天氣也不怕衣服臭；學習利器iPad Pro 12.9吋 M1 Wi-Fi版本 128G，現省1,990元再送AirTag！

另有限殺99活動，Farcent室內擴香、隨手貼收納盒x2、鍋寶多功能廚房剪等，通通只要99元！無論是即將返校的學生、有換季困擾的消費者或者想趁便宜好好補充家中儲備物的人，千萬不要錯過！

天天送熱美式 消費不限金額可抽9,999遠傳幣

除攜手10大品牌推出超划算強品，遠傳friDay購物「99掃貨節」也同步推出天天送中熱美、消費不限金額抽9,999遠傳幣活動；另9/9全天、9/18至9/21晚間8-10點間，全站更加碼9%回饋，最高回饋上限500遠傳幣。若於站上下單2次、2次均滿額3,000元，還有機會可抽限量價值22,300元的999.9黃金元寶！

另9月份只要逢周五，遠傳friDay購物就推「Happy friDay！」加碼，只要在晚間9時起限時1小時下單交易成功，就加送50元遠傳幣，每個會員限獲得一次。

中秋送禮「不敗名店」、「公益愛心」最夯

遠傳friDay購物表示，今年中秋禮盒買氣自8月中即急速成長，較往年提早約一周，近一周買氣已較前一週買氣暴增2倍，和去年同期相比也有翻倍成長，分析和近日疫情趨緩，民眾過節氣氛大增有關，即起至9/21也推出預購促銷。

遠傳friDay購物觀察，「不敗名店」、「公益愛心」是今年中秋禮盒二大採購指標，其中糕餅名店還是消費者最愛，包含每到中秋前後就大排長龍的小潘鳳梨酥/鳳凰酥二盒組下殺699元，免排隊入手；全國蛋黃酥冠軍龍鳳堂的柚見中秋蛋黃酥禮盒(8入)，有獨特柚子造型，現也下殺7折！紅豆食府PU小饅燒蛋黃綠豆椪禮盒、王師父金月娘禮盒也下殺6.9折起。

旗艦館也同推多款全新中秋禮盒，包含愛買線上購物今年新品禮盒高達17種，如香港「美心月餅」去年因故未能在台推出，今年一口氣推出9款禮盒，讓台灣消費者解饞；city'super也獨家引進日本北海道巧克力品牌ROYCE’3款中秋期間限定禮盒，即起至9/12也於遠傳friDay購物平台開放預購。