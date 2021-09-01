2020年DRAM模組總營收年增5% 威剛返全球第二

根據TrendForce表示，2020年受到疫情帶動宅經濟效應，筆電與桌機出貨皆較2019年大幅增加，其中筆電出貨去年成長幅度高達26%，進而帶動DRAM顆粒的需求。雖然2020年DRAM價格走勢持穩，但在實際需求增加的挹注下，2020年全球DRAM模組市場整體銷售額達169億美元，年成長約5%。

回顧2020年價格趨勢，TrendForce指出在疫情發生當下，市場對於未來的預估多維持保守的態度，的確終端產品需求也出現不同的走勢，例如筆電需求強勁，但手機卻呈現衰退，而伺服器出貨雖然平穩，但也顯露出某種程度的不確定性。因此，DRAM價格在終端市場需求互有增減之下，PC DRAM價格整年波動不大，而模組廠的銷售表現隨各公司的策略而互有增減，部分模組廠如金泰克(Kimtigo)、威剛（3260）(ADATA)營收甚至出現大幅提升。

2020年全球前五大記憶體模組廠占整體市場銷售額近90%；前十名則囊括全球記憶體模組市場近95%的營業額，其中，金士頓單一家市占逼近八成，雖市占較2019年小幅下滑，但仍持續蟬聯全球第一，受到當時疫情的不確定性影響，金士頓採取較為保守的銷售策略，年銷售成長約2%。

台廠威剛因標準型記憶體的產品比重較高，營收受惠於遠距辦公與教學挹注，加上之前轉型電競領域，推升DRAM相關營收大幅成長47%；而深圳DRAM模組品牌廠金泰克也持續深耕中國市場，無論在商用與電競領域多有所斬獲，其DRAM年營收成長幅度為2020年中前十大廠商中最高，高達 50%，排名也自2019年的第六名晉升至第四名。

中國記憶體大廠記憶科技2020年跌至第三名，由於出貨量增加，營收上亦有11%的提升；而2019年排名第三的美系廠商Smart Modular Technologies則下滑至第六名，由於該公司主要銷售區域在美國與南美洲，如巴西等相對疫情最嚴重的區域，多少受到實體商店關閉影響，營收下滑7%；深圳模組廠嘉合勁威（POWEV）營收年增10%，但由於其他競爭對手成長幅度較大，故排名小幅下滑至第五名。

十銓（4967）(Team Group)在疫情下表現優異，營收有14%的成長，在持續深耕電競領域、並加強行銷推廣的策略下，使銷售量與產品均價皆有顯著成長，加上近年在電商領域亦有不錯表現，排名維持在第七名。同樣專攻電競記憶體市場的美商博帝(Patriot Memory)，首次列入TrendForce模組廠營收排行榜即拿下第八名，且後續營收表現成長可期。