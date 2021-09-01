Nvidia與AMD顯卡價格再度上揚 推升微星華擎等獲利看俏

比特幣價格近期大幅回升，落在4.7萬至4.8萬美元的高檔水準，推升輝達（Nvidia）與超微（AMD）兩大顯示卡陣營的價格跟著上漲，將帶動微星（2377）、技嘉（2376）、華擎（3515）與撼訊（6150）等顯示卡廠的2021年第3季獲利，同步上升。

外電報導，3DCenter公布德國市場顯示卡零售價格最新趨勢發現，顯示卡又變貴了，包括AMD與Nvidia兩大陣營的顯示卡皆是如此。

2021年上半年，AMD、Nvidia顯示卡的價格一路狂飆，至5月中旬時，Nvidia顯示卡平均售價已超過建議售價三倍，AMD顯示卡亦超過了兩倍。之後的兩個月時間，顯示卡價格一路走低，呈現下滑的趨勢，在7月時，顯卡的平均售價來到建議售價的1.5倍。

不過，截至8月29日的最新統計數據顯示，Nvidia顯示卡售價又開始上漲，從建議售價1.5倍上漲至1.59倍。AMD顯示卡則自7月開始又上漲，一路從建議售價1.53倍上漲至1.64倍。

例如在顯示卡型號方面，漲價最離譜的是AMD的RX 6800，實際售價比建議售價高了至少一倍，RX 6800 XT貴了近八成，RTX 3060／3070／3080皆貴了70%左右。可以看出，顯示卡價格止跌回升，可望提升顯示卡廠2021第3季的獲利。

華擎總經理許隆倫就表示，顯示卡價格已經回穩，市場需求回升，尤其終端通路並沒有庫存，加上AMD的顯示卡晶片供應吃緊，導致顯示卡供貨也吃緊，顯示卡的需求沒有問題，能否擴大出貨，要看供給面是否能全力供貨。

微星今天也表示，2021下半年的供需仍然吃緊，各產品線的需求維持高檔，零組件供給吃緊情況，第4季可望逐步緩解，下半年將配合客戶新品時程推出相應產品，包含微軟Win 11 等新款筆電，可望推升微星業績進入下半年傳統旺季。

許隆倫則強調，該公司在越南的代工廠停工事件，影響到7、8月的業績，由於近期積極尋找中國大陸與台灣兩地的外包廠，預期9月出貨可以恢復正常。三大產品中，目前伺服器的需求不錯，顯示卡的需求也回來了，主機板則要觀察第4季需求，2021年營運將優於2020年。