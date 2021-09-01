郭董忙隔離 請出最強表姐接機迎疫苗

首批94萬劑輝瑞／BNT疫苗由盧森堡貨運航空CV7962載運，預計將於明（２）日早上7點半抵達桃園機場，郭台銘辦公室今（1）日也表示，永齡基金會購買捐贈與政府的BNT疫苗預計明早抵台，正好郭台銘處於隔離期間、特別委託表姊，也就是台積電（2330）創辦人張忠謀妻子張淑芬代為接機、感謝大家關心、祝福大家健康平安。

郭台銘辦公室也表示，永齡基金會、鴻海公司（2317）與全民共同抗疫，期待疫過天晴，兩單位無派人規劃接機，郭台銘先生感謝張淑芬女士的參與。

首批94萬劑輝瑞／BNT疫苗由盧森堡貨運航空CV7962載運，從盧森堡起飛後，中間將停亞塞拜然首都巴庫，市場傳出，原本表定今晚9點半到桃園機場，但因班機延遲，預計將於明天早上7點半抵達桃園機場。

此外，代工大廠仁寶（2324）兩週前也宣布，為實踐企業社會責任並支持社會公益，參與捐贈慈濟基金會新台幣1億元，支持慈濟基金會捐助防疫疫苗予台灣，祝願台灣社會早日戰勝疫情，科技業為了疫苗紛紛動起來。