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穩了？他面試履歷被收進台積「人才資料庫」 網曝殘酷真相

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享面試台積電後，收到人資回覆已將其履歷收入公司「人才資料庫」，讓他疑惑其中含意。 聯合報系資料照
一名網友分享面試台積電後，收到人資回覆已將其履歷收入公司「人才資料庫」，讓他疑惑其中含意。 聯合報系資料照

公司為廣泛招募人才，會蒐集過去面試者資料並建立「人才資料庫」，不僅能方便記錄表現，一旦有職缺也能從中有效率地挑選合適的人才。一名網友在網路上分享，自己在面試台積電後收到人資回信的經驗，信中就提及已將履歷收入公司的「人才資料庫」，讓他疑惑其中含意，掀起網友熱議。

原PO在PTT八卦板上發文分享去台積面試的經驗，表示人資發email給原PO，信中提及對其資歷和面試表現皆印象深刻，可惜公司目前無匹配的職務。不過原PO卻看到一句話「公司已將履歷收入人才資料庫」，不禁疑惑請教網友「所以日後有合適的職缺就會找我去上班吧？大公司缺一定多的，這樣是不是穩了？」

貼文一出，網友們紛紛留言大酸「人才資料庫」根本如同碎紙機，「履歷垃圾桶吧」、「人才資料庫是不會再打開的」、「人才會直接約時間面談，不會收進資料庫的」、「跟早餐店老闆娘喊帥哥是一樣的道理」、「制式的未錄取通知，基本上這種履歷個資資料會處理掉」；但也有網友回覆道「有啦，我有時還會收到招募訊息」、「有朋友就是這樣等了兩年，現在進去了」。

有網友分享自身成功經驗，表示自從三年前參加面試被台積電發無聲卡後，就沒有再投過履歷了，但後來卻收到面試邀約信，信中寫道公司在「人才資料庫」中發現其學經歷和招募的職務需求剛好有相符之處，並邀請再次前去面試，讓該網友開心直呼「人才資料庫真的有用」，只是時間早晚的問題。

台積電 履歷 面試

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