全球最快 ! 慧榮科技推出 SSD 單晶片控制器

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導品牌慧榮科技（NasdaqGS： SIMO），今（1）日推出全新SM2320單晶片高效能、低功耗及符合成本效益的外接可攜式SSD解決方案，具有整合式硬體與韌體，以及最高級別的資料安全性，滿足遊戲主機使用者需求，同時滿足需要高效能及低耗電需求的筆記型電腦使用者需求。

慧榮說明，由於NAND記憶體的效能、低耗電量、可靠性及可攜性，因此外接可攜式SSD市場正快速成長；SM2320的客戶包括Kingston，在其全新中採用SM2320進行設計，同時包含其他模組和NAND快閃記憶體供應商。

Kingston SSD業務經理Keith Shimmenti表示，Kingston很高興能與慧榮科技合作，推出全新口袋尺寸的XS2000可攜式SSD，Kingston的工程師持續專注於提升產品效能，有了全新SM2320控制晶片，我們能夠將XS2000交給客戶，滿足他們所需的高效能及高容量需求，以跟上不斷演進的數位世界。

慧榮指出，獨特的SM2320外接可攜式SSD控制晶片解決方案，具有USB 3.2 Gen 2介面、先進SSD控制晶片架構及四個NAND通道，連續讀寫速度高達2,100 /s 2,000 MB/s；SM2320解決方案消除了其他傳統設計中通常需要的USB橋接控制晶片，也能降低物料清單（BOM）的成本及耗電量。

慧榮科技產品企劃部資深協理黃士德進一步分析，預期高效能外接式SSD市場將會增長，因為廣大應用需要快速外接儲存裝置，例如遊戲主機和筆記型電腦使用了大量資料應用程式，包含影像、視訊儲存及編輯應用程式，同時，最佳外接可攜式SSD不僅提供更快的效能，還能提供更低耗電、更小尺寸及更低的成本。