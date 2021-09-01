快訊

新華社：上海復星供台第二批91萬劑BNT疫苗 一周後啟運

Live／東奧台灣英雄凱旋派對登場 總統府高規格迎接！

全球最快 ! 慧榮科技推出 SSD 單晶片控制器

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導品牌慧榮科技（NasdaqGS： SIMO），今（1）日推出全新SM2320單晶片高效能、低功耗及符合成本效益的外接可攜式SSD解決方案，具有整合式硬體與韌體，以及最高級別的資料安全性，滿足遊戲主機使用者需求，同時滿足需要高效能及低耗電需求的筆記型電腦使用者需求。

慧榮說明，由於NAND記憶體的效能、低耗電量、可靠性及可攜性，因此外接可攜式SSD市場正快速成長；SM2320的客戶包括Kingston，在其全新中採用SM2320進行設計，同時包含其他模組和NAND快閃記憶體供應商。

Kingston SSD業務經理Keith Shimmenti表示，Kingston很高興能與慧榮科技合作，推出全新口袋尺寸的XS2000可攜式SSD，Kingston的工程師持續專注於提升產品效能，有了全新SM2320控制晶片，我們能夠將XS2000交給客戶，滿足他們所需的高效能及高容量需求，以跟上不斷演進的數位世界。

慧榮指出，獨特的SM2320外接可攜式SSD控制晶片解決方案，具有USB 3.2 Gen 2介面、先進SSD控制晶片架構及四個NAND通道，連續讀寫速度高達2,100  /s  2,000 MB/s；SM2320解決方案消除了其他傳統設計中通常需要的USB橋接控制晶片，也能降低物料清單（BOM）的成本及耗電量。

慧榮科技產品企劃部資深協理黃士德進一步分析，預期高效能外接式SSD市場將會增長，因為廣大應用需要快速外接儲存裝置，例如遊戲主機和筆記型電腦使用了大量資料應用程式，包含影像、視訊儲存及編輯應用程式，同時，最佳外接可攜式SSD不僅提供更快的效能，還能提供更低耗電、更小尺寸及更低的成本。

控制晶片 SSD

延伸閱讀

慧榮科技 推出全球最快外接可攜式SSD單晶片控制器

十銓 全年業績看旺

需求續強 第2季NAND Flash總營收季增10.8%

群聯董座潘健成 看好NAND成長

相關新聞

為何在沒預告情況下 台積電突然全面漲價 一文解讀護國神山漲價效應下的投資攻略

8月26日一早，一名晶片設計大廠經理人在上班途中突然接到台積電打來的電話：「總部決定漲價！」幾乎同時間，台積電的客戶紛紛接到電話，這個訊息迅速在科技業蔓延開來。

環球晶長約訂單達千億元 科技業長約、現貨策略怎拿捏？

環球晶董事長徐秀蘭近日透露，該公司現有最短的長約是三年期，另外也有五年或八年約，不過占長約數量最多的合約是三年期。

異質整合成新顯學 為何半導體廠會攜手搶攻此商機？

在半導體產業面臨摩爾定律（Moore's Law）物理極限，異質整合便成為半導體業新顯學，台積電與力晶集團攜手打造結合邏...

台積電報價開漲 下游、終端產品將掀起一波漲價潮

半導體產能吃緊，晶圓代工業者去年以來持續調整價格，以台積電為例，先是在今年初取消對大客戶的12吋晶圓的代工折讓價格，最近...

新機發表前夕 蘋果市值飛越2.5兆美元

在蘋果公司9月可望發表新機iPhone 13之際，蘋果股價8月30日收盤再創新猷，公司市值飛越2.5兆美元。

遠距需求 帶動筆電鏡頭規格提升

相較於智慧手機的鏡頭比拚規格，要讓成像拍起來最美最清晰，筆電鏡頭過去因為資安疑慮，常常被消費者忽略，甚至用膠帶、貼紙貼起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。