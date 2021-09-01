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開學需求大爆發 宏碁德電競筆電蟬聯6、7月銷售第一

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）德國電競筆電再創佳績，連續2個月蟬聯市場冠軍，分別在6月份以22.4%、7月份以24.4%市佔率保持領先地位，銷售量更是從4月份起逐月上升，並在7月份創下今年新高，顯見開學季到來，銷售逐步攀升。

宏碁電競品牌布局全球橫跨多元產品線，旗下主打Predator及Acer Nitro系列，分別提供給不同類型的玩家選用，其中Acer Nitro 5系列更在7月份榮登德國銷售排行冠軍。Acer Nitro 5採用多元創新的散熱系統相較過去機種可優化高達25% 的散熱表現，提供最佳的遊戲體驗與效能，也成為遊戲之餘的工作利器。

隨著本月大吃開學季商機，宏碁今日股價尾盤收高，收在每股25.60元，上漲1.59%或0.40元。

電競筆電 宏碁

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