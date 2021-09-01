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仁寶旗下皇鋒通訊 推出全球第一款跨裝置5G行動網卡

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
仁寶旗下皇鋒通訊自有品牌－APAL搶進全球5G國際市場，推出全球第一款跨裝置5G行動網卡。 圖／仁寶提供
仁寶旗下皇鋒通訊自有品牌－APAL搶進全球5G國際市場，推出全球第一款跨裝置5G行動網卡。 圖／仁寶提供

仁寶（2324）旗下皇鋒通訊首度發表自有品牌－APAL並推出全球第一跨裝置5G行動網卡，獨家免設定、免軟體下載、隨插即用，將消費者與企業客戶既有的裝置立即升級為5G設備，以滿足客戶對高速連網需求、協助用戶降低成本進行產業升級、提升工作效率。雙強聯手打造APAL品牌，搶進5G國際市場。

APAL 5G行動網卡搭載高通Snapdragon X55晶片，支援全球5G 頻段及NSA和SA雙模組網路，最高達到2.52Gbps下載速度、上傳0.66Gbps高速表現，同時5G網路可向下兼容4G網路，讓用戶隨時網路在線，作業不中斷、提升工作效率。

針對長時間使用5G網路的高端企業用戶，APAL也提供企業級的散熱解決方案，以獨家設計的散熱模組，讓長時間連網過熱的5G模組能快速散熱，持續維持高速傳輸品質以及使用穩定度，對於擁有高端設備的企業用戶來說，能替業者降低成本的APAL 5G行動網卡，具有絕對的競爭優勢及吸引力。

APAL 5G行動網卡不僅適用於智慧工廠、醫療、農業等垂直產業應用，同時也能滿足個人在行動辦公、休閒娛樂、度假、戶外活動的期間對即時網路連接的需求，輕鬆實現流暢的 4K 視訊串流、低延遲遊戲效能，以及更快的上網速度。

加上APAL 5G行動網卡的精巧工藝，厚度僅2.1公分，重量只有75公克，相當輕巧好攜。支援Windows 10／ MacOS X／ Linux作業系統，適用於筆記型電腦、桌上型電腦、樹莓派及工控電腦，實踐多元的5G智慧應用方案。

因應後疫情時代，5G網速儼然已經成為全球經濟發展重點，皇鋒通訊銷售總監陳柏州表示：「以亞太市場來說，台灣與日本的5G建設相對積極與完善，因此APAL 5G行動網卡將以這兩個國家做為首波銷售市場。未來，將會因應市場需求將APAL 5G產品陸續推向歐美各國，搶進龐大的5G市場商機。」

目前已有許多國家的電信營運商與企業客戶針對APAL 5G行動網卡進行多元測試及合作，如中華電信（2412）在2021智慧城市展的5G專網解決方案中，將APAL 5G行動網卡搭載無人搬運車（AGV）與自主移動機器人（AMR）的智慧工廠應用。多家企業客戶亦將APAL 5G行動網卡與樹莓派進行在物聯網應用。國外電信營運商則使用APAL 5G行動網卡測試當地5G頻寬的上傳與下載速度表現。透過這些經驗，未來APAL能更快速佈局、進軍5G國際市場。

5G 4G 中華電信 仁寶

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