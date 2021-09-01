全球前十大DRAM模組廠去年各有勝負 台廠囊括四席

2020年全球前五大記憶體模組廠占整體市場銷售額近90%；前十名則囊括全球記憶體模組市場近95%的營業額，根據TrendForce的調查顯示，金士頓（Kingston）單一家市占逼近八成，台廠在全球前十大模組廠中則是有四廠擠入前十名，分別是第二名的威剛（3260）、第七名的十銓（4967）、第九名的宇瞻（8271）及第十名的宜鼎（5289）。

根據TrendForce指示，威剛因標準型記憶體的產品比重較高，因此，營收受惠於遠距辦公與教學挹注，加上之前轉型電競領域，推升DRAM相關營收大幅成長47%，全排名也從2019年的第五名，一口氣升上第二名。

十銓在疫情之下表現優異，營收有14%的成長，在持續深耕電競領域、並加強行銷推廣的策略下，使銷售量與產品均價皆有顯著成長，加上近年在電商領域亦有不錯表現，排名維持在第七名。同樣專攻電競記憶體市場的美商博帝（Patriot Memory），首次列入TrendForce模組廠營收排行榜即拿下第八名，且後續營收表現成長可期。

2020年位居第九的宇瞻，DRAM營收年增約10%，其重心已逐步轉進工控、醫療與車用領域發展，藉此切入高毛利的利基型產品，標準型記憶體占比已低於半數，同時也布局電競領域，可望使其公司體質相對穩健。

位居第十的宜鼎，2020年DRAM營收成長近10%，獲利亦呈現穩定的走勢，展現其長期深耕相對穩定且高單價工控領域的硬實力。疫情之下更專注於醫療與AIoT的發展，並積極發展DDR5應用，持續維持核心研發競爭力迎接新商機。

其餘全球前十大DRAM模組廠中，除了台廠佔四席之外，陸廠也有三席，分別居第三至第五名。中國記憶體大廠記憶科技（Ramaxel）居第三名，而深圳DRAM模組品牌廠金泰克也持續深耕中國市場，無論在商用與電競領域多有所斬獲，其DRAM年營收成長幅度為2020年中前十大廠商中最高，高達 50%，排名也自2019年的第六名晉升至第四名，深圳模組廠嘉合勁威（POWEV）營收年增10%，但由於其他競爭對手成長幅度較大，排名由前一年的四名小幅下滑至第五名。