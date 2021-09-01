快訊

新華社：上海復星供台第二批91萬劑BNT疫苗 一周後啟運

Live／東奧台灣英雄凱旋派對登場 總統府高規格迎接！

聯茂大股東力挺現增順利 加速衝刺江西三期擴充

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

銅箔基板（CCL）大廠聯茂（6213）在基本面穩健下，近期已順利完成現金增資。據了解，在大股東穩懋與董座陳進財的信心支持下現增計畫順利，相關籌資到位後將成為聯茂衝刺江西三期擴充的銀彈。

聯茂此次現增5萬張定價130元，受到國際市場波動影響，原先和市場價格價差不大，外部公開申購4250張認購相對平淡，券商估中籤率約98.5%，不過，在原始大股東認購積極與董座陳進財自掏腰包認購的大力支持下，以長期投資資金持續支持聯茂執行團隊，也讓相關籌資案順利完成，相關資金將成為聯茂江西三期擴充的支持，最快將能在明年展開土建與進設備。

另外聯茂新埔廠歷經4月火警意外後已陸續恢復正常生產，同時在優化生產流程下該廠區今年還會增加產能開出，等於除了江西廠擴充的二期新產能，新埔廠也將成為另一個成長動能。

聯茂 認購

延伸閱讀

櫃買線上論壇 ESG優等生分享關鍵密碼

江西北大門 九江開出首趟中歐班列

PCB族群現增擴充營運 高技、聯茂今抽籤

竹縣新埔民宅起火 原來廚房電鍋插頭積油汙造成短路

相關新聞

為何在沒預告情況下 台積電突然全面漲價 一文解讀護國神山漲價效應下的投資攻略

8月26日一早，一名晶片設計大廠經理人在上班途中突然接到台積電打來的電話：「總部決定漲價！」幾乎同時間，台積電的客戶紛紛接到電話，這個訊息迅速在科技業蔓延開來。

環球晶長約訂單達千億元 科技業長約、現貨策略怎拿捏？

環球晶董事長徐秀蘭近日透露，該公司現有最短的長約是三年期，另外也有五年或八年約，不過占長約數量最多的合約是三年期。

異質整合成新顯學 為何半導體廠會攜手搶攻此商機？

在半導體產業面臨摩爾定律（Moore's Law）物理極限，異質整合便成為半導體業新顯學，台積電與力晶集團攜手打造結合邏...

台積電報價開漲 下游、終端產品將掀起一波漲價潮

半導體產能吃緊，晶圓代工業者去年以來持續調整價格，以台積電為例，先是在今年初取消對大客戶的12吋晶圓的代工折讓價格，最近...

新機發表前夕 蘋果市值飛越2.5兆美元

在蘋果公司9月可望發表新機iPhone 13之際，蘋果股價8月30日收盤再創新猷，公司市值飛越2.5兆美元。

遠距需求 帶動筆電鏡頭規格提升

相較於智慧手機的鏡頭比拚規格，要讓成像拍起來最美最清晰，筆電鏡頭過去因為資安疑慮，常常被消費者忽略，甚至用膠帶、貼紙貼起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。