聯茂大股東力挺現增順利 加速衝刺江西三期擴充

銅箔基板（CCL）大廠聯茂（6213）在基本面穩健下，近期已順利完成現金增資。據了解，在大股東穩懋與董座陳進財的信心支持下現增計畫順利，相關籌資到位後將成為聯茂衝刺江西三期擴充的銀彈。

聯茂此次現增5萬張定價130元，受到國際市場波動影響，原先和市場價格價差不大，外部公開申購4250張認購相對平淡，券商估中籤率約98.5%，不過，在原始大股東認購積極與董座陳進財自掏腰包認購的大力支持下，以長期投資資金持續支持聯茂執行團隊，也讓相關籌資案順利完成，相關資金將成為聯茂江西三期擴充的支持，最快將能在明年展開土建與進設備。

另外聯茂新埔廠歷經4月火警意外後已陸續恢復正常生產，同時在優化生產流程下該廠區今年還會增加產能開出，等於除了江西廠擴充的二期新產能，新埔廠也將成為另一個成長動能。