去年DRAM模組總營收年增5% 全球模組市場銷售169億美元

根據TrendForce表示，2020年受到疫情帶動宅經濟效應，筆電與桌機出貨皆較2019年大幅增加，其中筆電出貨去年成長幅度高達26%，進而帶動DRAM顆粒的需求。雖然2020年DRAM價格走勢持穩，但在實際需求增加的挹注下，2020年全球DRAM模組市場整體銷售額達169億美元，年成長約5%。

回顧2020年價格趨勢，TrendForce指出在疫情發生當下，市場對於未來的預估多維持保守的態度，的確終端產品需求也出現不同的走勢，例如筆電需求強勁，但手機卻呈現衰退，而伺服器出貨雖然平穩，但也顯露出某種程度的不確定性。因此，DRAM價格在終端市場需求互有增減之下，PC DRAM價格整年波動不大，而模組廠的銷售表現隨各公司的策略而互有增減，部分模組廠如金泰克（Kimtigo）、威剛（ADATA）營收甚至出現大幅提升。

2020年全球前五大記憶體模組廠占整體市場銷售額近90%；前十名則囊括全球記憶體模組市場近95%的營業額，其中，金士頓（Kingston）單一家市占逼近八成，雖市占較2019年小幅下滑，但仍持續蟬聯全球第一，受到當時疫情的不確定性影響，金士頓採取較為保守的銷售策略，年銷售成長約2%。