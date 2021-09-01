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漲價效應提升明年展望 聯電總市值超車國泰金

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

晶圓代工產能嚴重吃緊、台積電（2330）及聯電（2303）報價先後喊漲，市場法人看好聯電今年下半年及明年全年營運展望，在三大法人聯手買超下，聯電股價近期持續走高，今（1）日股價不僅寫下逾20年新高，同時總市值也超車國泰金（2882）。

台積電日前傳出通知客戶全面調漲代工價格，其實，更早主攻成熟製程的聯電也傳出調漲第四季的晶圓代工價格，同時，供應鏈方面也傳出，二大晶圓代工廠已對明年價格釋出漲價訊息，明年對台積電及聯電而言，仍將是接單爆滿、價格上漲的局面。

受到基本面持續加溫、後市營運也看好，近期外資、投信法人及自營商，三大法人同步買超聯電，累計至昨日為止，整個八月外資買超聯電多達207,377張、投信買超39,663張、自營商則是買超3,908張。

在以外資為重心的法人買盤大舉進駐下，聯電股價近期受到強力推升，今日盤中聯電股價上漲約1%至2%，股價今日盤中高點來到64.5元，股價創下2000年12月以來的長線新高。

此外，隨著聯電股價衝高至逾20年新高，總市值也向上推升來到約逾7900億元，超越國泰金的約7,800餘億元，以總市值來看，聯電在超車國泰金控之後，目前總市值在台股排名七名。

聯電於日前法說會表示，第三季的下游需求仍然強勁，供給面也維持今年以來的緊張狀況，且預期毛利成長動能將可持續到第三季，整體而言，聯電對第三季展望維持樂觀看法，預估晶圓出貨量季增1~2%，平均銷售單價季增約6%，市場法人也以此推估聯電第三季業績表現有機會再向上推升。

聯電 晶圓代工廠 國泰金控

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