MSI微星科技展示服務旗艦店 全新開幕
全球電競、創作者、商務領導品牌的MSI微星科技（2377）展示服務旗艦店於今（1）日全新開幕！有別於其他品牌的展服中心，MSI微星科技全新展示服務旗艦店以潔淨白為主體，天頂俐落的輕盈裝潢與柔和照明構建出當代時尚的氛圍，簡約的桌椅擺設營造出寛敞的空間。
粉絲們除了能盡情體驗展示區MSI微星科技全系列最新款的電腦產品，也可以取杯咖啡悠閒地等待服務人員替您完成手續。維修過程透過了長條玻璃窗實時呈現，偶而還能看到機器人穿梭其中遞送料件；服務台旁除了有豐富的週邊精品可供選購，還有二台搭載MSI微星科技頂級電競設備的賽車模擬器，Axon Simulator專業玩家級的動態賽車模擬器，搭配D-Box精準體感力量回饋性能體驗與Assetto Corsa Competizione可依個人喜好及難易度，選擇不同車款及賽道的賽車遊戲，讓大家進行一場熱血的電競體驗！
「MSI微星科技全新展示服務旗艦店的開幕是我們對客戶服務品質的升級，也是對品牌永續經營的承諾。全新展示服務旗艦店舒適的環境加上專業的團隊，要讓每一位粉絲們都能獲得細心款待，打造嶄新的服務體驗。另外，這次開幕也是MSI微星科技夏季健檢的開始，各位粉絲們可以選擇親臨或到府收送進行健檢，並得到我們準備的貼心小禮物。」MSI微星全球客戶服務處協理陳文欽表示。
MSI微星科技每年定期舉辦免費健檢服務，全新開幕的微星科技展示服務旗艦店亦為本次健診據點，本次活動特別擴大辦理，增加活動適用產品線與服務據點，凡於9/1-9/30活動期間，持MSI微星科技筆電、桌上型電腦、AIO一體成型電腦、主機板、顯示卡任一款，不限保固內皆可參加，健檢項目包括外觀清潔與風扇清潔、BIOS 更新、硬碟及周邊功能檢測、記憶體掃描、散熱模組保養等，活動期間至MSI微星科技直營/授權服務中心參加健診即可享龍魂束口袋、Lucky龍搖頭雙色筆、Lucky眼罩等來店好禮三選一。
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