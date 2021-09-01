MSI微星科技展示服務旗艦店 全新開幕

全球電競、創作者、商務領導品牌的MSI微星科技（2377）展示服務旗艦店於今（1）日全新開幕！有別於其他品牌的展服中心，MSI微星科技全新展示服務旗艦店以潔淨白為主體，天頂俐落的輕盈裝潢與柔和照明構建出當代時尚的氛圍，簡約的桌椅擺設營造出寛敞的空間。

粉絲們除了能盡情體驗展示區MSI微星科技全系列最新款的電腦產品，也可以取杯咖啡悠閒地等待服務人員替您完成手續。維修過程透過了長條玻璃窗實時呈現，偶而還能看到機器人穿梭其中遞送料件；服務台旁除了有豐富的週邊精品可供選購，還有二台搭載MSI微星科技頂級電競設備的賽車模擬器，Axon Simulator專業玩家級的動態賽車模擬器，搭配D-Box精準體感力量回饋性能體驗與Assetto Corsa Competizione可依個人喜好及難易度，選擇不同車款及賽道的賽車遊戲，讓大家進行一場熱血的電競體驗！

「MSI微星科技全新展示服務旗艦店的開幕是我們對客戶服務品質的升級，也是對品牌永續經營的承諾。全新展示服務旗艦店舒適的環境加上專業的團隊，要讓每一位粉絲們都能獲得細心款待，打造嶄新的服務體驗。另外，這次開幕也是MSI微星科技夏季健檢的開始，各位粉絲們可以選擇親臨或到府收送進行健檢，並得到我們準備的貼心小禮物。」MSI微星全球客戶服務處協理陳文欽表示。