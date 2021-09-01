快訊

再等一下！首批BNT疫苗因班機延遲 預計明早七點半抵台

王永慶過世13年後 國內527.9億遺產終於分配完成

SEMI攜手鴻海 全力推進化合物半導體發展

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

SEMI（國際半導體產業協會）宣布與鴻海（2317）合作，全力推進化合物半導體發展，在SEMICON Taiwan 2021國際半導體展 功率暨光電半導體週線上論壇中，與鴻海研究院共同舉辦「NExT Forum」活動，以「Compound Semiconductor in E – Vehicle」為題於9月9日登場，同時邀請英飛凌、意法半導體、台積電公司（2330）、穩懋半導體（3105）等重量級嘉賓，共同剖析化合物、車用半導體的創新應用與技術發展。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出：「SEMI很高興也很榮幸能與鴻海科技集團這次的合作機會，共同為推動產業前進而努力。台灣半導體產業以現有的矽基半導體生態系與研究能量作為良好基礎，透過協會力量整合國內、外主要廠商與官、學、研界，共同打造跨國、跨領域協作整合平台，藉由建構完整的化合物半導體供應鏈，協助台灣擴大成為更大的全球半導體生態圈。因此，對於保持台灣在化合物半導體的優勢上，具有必要性與即時性。」

鴻海科技集團董事長暨鴻海研究院院長劉揚偉則分享道：「台灣過去憑藉著矽半導體支撐整個ICT產業鏈，在全球科技產業扮演著關鍵角色，如果在寬能隙半導體領域上，我們能夠逐步發展成矽半導體的高度，不僅延續台灣在半導體產業的優勢，也將為全球科技產業與經濟發展持續做出貢獻。」

全球皆已將化合物半導體列為國家重點發展項目，而台灣的利基優勢除了包括政府積極展開的「化合物半導體計畫」，也應整合產、官、學各界資源，推動人才培育規劃。如鼓勵大學院校增加化合物半導體獎學金廣納全球優秀人才、建立就業為導向的技職體系與培養基層技術人力等，以穩固台灣在化合物半導體全球產業鏈的領先與關鍵地位。

SEMI功率暨化合物半導體委員會主席暨穩懋半導體股份有限公司策略長李宗鴻表示：「現今化合物半導體技術日趨複雜，如何透過上、下游的合作來補足現有供應鏈的不足是重要的課題。尤其，要擁有自主產業鏈，優秀的技術人才將是台灣持續發展的關鍵所在。」

經濟部技術處處長邱求慧另外說明：「為支持半導體產業的穩健發展，經濟部在行政院政策指導下分別於今年啟動『Å世代半導體-先端技術與產業鏈自主發展計畫』及明年啟動『化合物半導體先進製造技術研發與關鍵應用發展計畫』，聚焦產業需求及共識擬定以進行化合物半導體發展規劃，除了促進國內在5G/6G高頻氮化鎵(GaN)半導體技術研發外，同步發展碳化矽(SiC)高功率半導體技術與產業鏈，布局碳化矽設備、材料、元件、模組與應用。」

半導體 鴻海

延伸閱讀

鴻海伺服器和元件吃補衝毛利率 拚車用併購計畫

鴻海雲端毛利率挑戰15% 外資目標價喊162元

策略經營／鴻海董事長劉揚偉 四道高牆 鞏固競爭優勢

首批BNT疫苗明晚抵台 慈濟證實將派員接機

相關新聞

台積電報價開漲 下游、終端產品將掀起一波漲價潮

半導體產能吃緊，晶圓代工業者去年以來持續調整價格，以台積電為例，先是在今年初取消對大客戶的12吋晶圓的代工折讓價格，最近...

新機發表前夕 蘋果市值飛越2.5兆美元

在蘋果公司9月可望發表新機iPhone 13之際，蘋果股價8月30日收盤再創新猷，公司市值飛越2.5兆美元。

遠距需求 帶動筆電鏡頭規格提升

相較於智慧手機的鏡頭比拚規格，要讓成像拍起來最美最清晰，筆電鏡頭過去因為資安疑慮，常常被消費者忽略，甚至用膠帶、貼紙貼起...

兩個瓶頸 NB品牌廠有壓

筆電品牌廠儘管今年需求大好，但始終面臨零組件缺料又漲價的困境，從大宗的IC元件到過去相對冷門的鏡頭價格都大幅調升，讓宏碁...

筆記型電腦鏡頭 破天荒漲價

供應鏈傳出，全球筆電鏡頭龍頭先進光已通知下游模組及品牌廠，9月起調升報價10%至20%，是筆電鏡頭破天荒漲價；另一指標廠...

台積調整價格 伺服器買家影響最大

台積電上周傳出計劃調漲晶片價格10%到20%，漲價壓力將透過供應鏈，傳導到智慧手機、汽車、資料中心伺服器等終端產品，但成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。