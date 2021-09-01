慧榮科技 推出全球最快外接可攜式SSD單晶片控制器

全球NAND快閃記憶體控制晶片大廠慧榮科技，今（1）日宣布推出全新 SM2320 單晶片高效能、低功耗及符合成本效益的外接可攜式 SSD 解決方案。全新 SM2320 控制晶片解決方案具有整合式硬體與韌體，以及最高級別的資料安全性，滿足遊戲主機使用者需求，同時滿足需要高效能及低耗電需求的筆記型電腦使用者需求。

由於 NAND 記憶體的效能、低耗電量、可靠性及可攜性，因此外接可攜式 SSD 市場正快速成長。SM2320的客戶包括Kingston，在其全新中採用 SM2320 進行設計，同時包含其他模組和 NAND 快閃記憶體供應商。

Kingston SSD業務經理 Keith Shimmenti 表示，"Kingston推出全新口袋尺寸的 XS2000 可攜式SSD。Kingston的工程師持續專注於提升產品效能，有了全新 SM2320 控制晶片，我們能夠將 XS2000 交給客戶，滿足他們所需的高效能及高容量需求，以跟上不斷演進的數位世界。

慧榮科技產品企劃部資深協理黃士德也表示，預期高效能外接式 SSD 市場將會增長，因為廣大應用需要快速外接儲存裝置，例如遊戲主機和筆記型電腦使用了大量資料應用程式，包含影像、視訊儲存及編輯應用程式。同時，最佳外接可攜式SSD不僅提供更快的效能，還能提供更低耗電、更小尺寸及更低的成本。

慧榮科技獨特的 SM2320 外接可攜式 SSD 控制晶片解決方案具有 USB 3.2 Gen 2 介面、先進 SSD 控制晶片架構及四個 NAND 通道，連續讀寫速度高達 2,100 / 2,000 MB/s。SM2320 解決方案消除了其他傳統設計中通常需要的 USB 橋接控制晶片，也能降低物料清單 (BOM) 的成本及耗電量。