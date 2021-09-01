中信綠能及電動車ETF 9月1日-9月3日盛大募集

全球氣溫持續升高，如何實現2015年巴黎氣候協議所訂定的目標，成為參與國的挑戰。除了必須實現零排放、碳中和之外，電動車的替換是一般民眾更直接可以採取的方式之一。中信投信於9月1日至9月3日募集中信綠能及電動車ETF，鎖定綠能與電動車的未來發展性，為投資人掌握台灣的國產化長線商機。

美國今年重回巴黎氣候協定，全球各國同為遏阻全球暖化以政策推行計畫，矢志達標。為順應各國減碳趨勢，由氣候組織與碳揭露計畫(CDP)成立「RE100」，加入企業承諾於2050年達成100%使用再生能源，如蘋果就喊出2030年要求供應商「100%當地採購」綠電。為接軌國際供應鏈，台廠也正加速綠能的腳步。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳指出，目前國內的綠電革命進行式，除了RE100組織的國際壓力，政府所推出的用電大戶條款已於今年正式上路。條款要求用電大戶企業必須在5年內建置10%綠電，而自去年起，多數企業已超前部署，綠電採購的年交易量已超過8億度，預料未來採購交易量將穩定上揚。

張士琳說，台灣在非核家園的願景下，近年綠能發電的佔比有顯著成長，其中離岸風電因為擁地形優勢，有望成為亞太綠能中心。她指出，台灣離岸風電已正式進入落實階段，根據能源局預估，至2025年可帶動1.8兆元的民間投資，且預計吸引4.2兆國外投資離岸風電金額。同時，台灣在風電與太陽能均有完整供應鏈，在政策支持「台灣製造」產業鏈階段下，相關台廠將優先受惠。

除了綠能之外，電動車也將成為台股未來的產業趨勢，張士琳表示，過去30年台灣憑電子零組件技術打入全球供應鏈，許多廠商亦早在電動車崛起前加入電動車供應鏈，同時挾帶技術優勢搶攻全球電動車大餅。在中美相關企業本益比已經攀升至百倍之上的現在，台廠相關供應鏈漲勢方位於起跑點，後市值得期待。此外，由鴻海組成的MIH平台將解決傳統汽車的三大痛點：開發成本高、開發期長、資源不足，透過MIH開放技術規格，未來可快速將台廠供應鏈打入國際電動車廠。

綠能及電動車為台灣政府明確之發展政策，且臺灣主要扮演供應鏈的角色，透過追蹤指數為特選台灣綠能及電動車指數的中信綠能及電動車ETF，同時布局於三大產業：綠能、電動車、半導體，一手掌握供應鏈趨勢與綠能布局商機。回顧指數過去表現，根據台灣指數公司資料，特選台灣綠能及電動車指數近三年指數累積報酬率高達86.2%，未來表現更值得期待。