待台積不到一年「只剩下工作」 過來人用這幾點勸他快逃

國內半導體龍頭台積電的高工時、高薪皆有目共睹，有不少人期盼進入像台積這樣的大公司磨練，但也有不少人對高壓環境望之卻步。一名入職台積電十個月的員工表示，自己的生活彷彿只剩下工作，沒有生活品質可言，雖然已決定辭職，但還是不由得想到「年資不到一年，離職會不會很慘」，不少人力挺「現在整個科技業都缺人，只要理由正當能力夠還不是照樣錄取」。

一名網友在Dcard表示，他入職台積電十個月後，發現除了每天得上12個小時、每個月還得上兩天周末班、一個月輪一次小夜，而台積電不允許攜帶手機工作的特性也讓他哭訴像「當兵的感覺、直接與世隔絕」，感嘆和女友好像變成室友，就算回家也累趴在床上，幾乎沒有自己的時間。這樣的經歷讓原PO決定辭職，卻又憂心年資不到一年、貿然離職是不是會很慘。許多人贊同應該先離職才有時間找工作，也有不少「前台積人」現身說法，表示自己也是做幾個月就離職。

很多人認為想辭就辭，雖說裸辭有一定的風險，不過「這種工時不先離職要怎麼找工作」，也有人分享友人做了三個月後請別人內推其他公司，之後再辭職，可以減少工作空窗期。另有人分享自己是找到下一份工作後才離職，表示可以理解原PO的感受，畢竟「正常人不用待三個月都會知道這裡不會是心之所向，至少產線單位不會是」，指出在台積工作像是「life for work」而非「work for life」，雖然賺的錢變多了，生活卻變得更糟糕。

對於原PO擔憂年資與日後找工作的問題，很多人則寬慰道「將重心放在找工作上，辭職成本轉給公司」，許多過來人則分享經驗，表示除了一般人已知的高工時問題外，公司內部的文化和組織內部氣氛也是讓人想趕快逃離的原因之一。但也有一派人不認可表示「當你缺錢時，就不會在這邊說這種話了」，主張台積電的薪資不是其他家可以比的，建議原PO先撐到滿一年再走，履歷也比較好看。