iphone 12太強 IDC ：今年手機出貨成長由蘋果帶動

新冠疫情反覆加上供應鏈緊張的情況未見改善，仍撼動不了全球智慧機出貨量增長，30日IDC發布最新報告指出，估今年全球手機出貨量預計將會增長7.4%，達到13.7億支，明、後年出貨量增長估計為3.4%；且手機市場增長動能主要由蘋果手機帶動，iPhone 出貨成長達兩位數，年增13.8%，同時Android 手機年增長僅為6.2%。

疫苗全球施打率逐步攀升，卻不見變種病毒停止肆虐，各主要城市反覆在封鎖與解封中擺盪，但隨著5G基地台部建加速，及龍頭大廠蘋果推5G手機iphone 12，仍帶動果粉一波換機潮；即使iPhone品項價格偏高，iPhone出貨量年增率仍為Android 手機的兩倍之多。

IDC統計，2021每支5G手機的平均售價來到634美元，與去年632美元持平，但4G手機平均售價則出現大衰退，由去年的277美元跌指今年的206美元，衰退幅度近30%。5G設備數量相較去年，成長高達124%，而中國以47.1%的5G手機佔比持續領跑其他國家，接下來分別是美國的16%、印度6.1%、日本4.1%。

IDC研究主管史卡賽拉（Anthony Scarsella）表示，消費者今年仍繼續升級成更高階的智慧手機。定價在1萬美元以上的高階智慧手機在第2季持續成長，該類別較去年同期成長116%。此外，整體市場平均出貨單價成長9%，因消費者青睞的趨勢朝向更高價的5G機種，更甚於入門款機種。

IDC預估，到2022年底，全球5G手機數量佔比將達到整體智慧手機出貨量地的54.1%。

報告指出， 2021年全球出貨量已較2019年、即疫情爆發前一年出貨量出現微幅成長。儘管中國大陸、美國和西歐這三大市場的手機出貨量仍低於2019年水準，但印度、日本、中東和非洲等市場的成長正帶動智慧手機產業復甦。