光磊砸8億擴產 下半年營運樂觀

感測元件大廠光磊（2340）今（31）日召開法說會，總經理黃年宏指出，為因應客戶需求，公司將斥資8億元擴產，預估明年上半年開始投產，擴產幅度約三成，而今年下半年因客戶新品發表，訂單能見度高，營運表現將逐季走升，並且優於上半年，展望持樂觀態度。

據悉，光磊為蘋果Apple Watch的感測元件主要供應商，隨著Apple Watch Series 7級將在第3季正式發表，目前蘋果也已積極開始拉貨，推升光磊下半年訂單能見度越來越高。

黃年宏表示，從目前手握的訂單來看，公司沒有任何看壞的理由，加上未來市場對感測元件的需求持續高漲，因此已展開擴產計畫，未來8億元資本支出將用於建置高性能光耦元件、長波長VCSEL／LED與長波長PD等產品所需的機型以滿足新製程需求，同時也會進行去生產瓶頸、擴建產能，滿足客戶強勁需求。

黃年宏強調，未來光磊的重點發展將首重高性能光耦，由於光耦合器具備優異的電路隔離、控制與訊號放大等功能，廣泛運用於各種家電、消費性電子產品、車用以及工業設備，己成為電子相關產品不可或缺的元件，因此成為重點擴產項目。

光磊今年上半年營收29.67億元，年增16.7%，稅後純益4.28億元，年增124.1%，毛利率32%，優於去年同期的28%，每股純益1.16元，較去年同期每股純益0.51元成長127%，業績表現優異。

展望未來，黃年宏表示，公司今年業績有望較去年明顯成長，下半年毛利率也會力拼優於上半年，加上光耦合器價格處於漲價的趨勢，而且新台幣匯率已開始穩定，各方面均將有利公司下半年營運發展，有信心繳出亮眼的成績單。