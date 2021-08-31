智慧手表出貨量回到疫情前水平 第2季年增47%

全球智慧手表出貨火熱，根據研調機構Strategy Analytics 報告顯示，今年第2季全球智慧手表出貨量達到1,800萬支，比去年同期增長了47%，顯示全球智慧手表出貨量正以2018年以來的最快速度增長，增長已經回到了疫情前的水平。其中，Apple Watch以52%的市場份額保持第一，出貨量年增達46%。

Strategy Analytics 最新研究顯示，今年第2季全球智慧手表出貨量達到1,800萬支，比去年同期增長了47%。Apple Watch以52%的市場份額保持第一，三星位居第二，GARMIN位居第三。

Strategy Analytics表示，全球智慧手表的出貨量從2020年第2季的1,230萬、增長47%，達到2021年第2季的1,810萬。顯示全球智慧手表出貨量正以2018年以來的最快速度增長，增長已經回到了疫情前的水平。

Apple Watch今年第2季出貨量為950萬支，比去年同期的650萬增長了46%，市占率穩定在52%，將競爭對手拒之門外。

展望後市，Strategy Analytics預估，智慧手表在今年剩下的時間和第4季聖誕旺季的前景非常樂觀。人們也在翹首以盼Apple Watch Series 7，預計將於9月或10月推出，據傳該系列將擁有更大的屏幕，將進一步提升應用體驗。

陸廠立訊、鴻海（2317）及仁寶（2324）為Apple Watch三大代工供應商，自廣達退出蘋果手表組裝業務後，立訊成為Apple Watch最大代工廠，而鴻海在擠進手表供應鏈後，訂單量僅次於立訊。

展望下半年至明年市場景氣，鴻海董事長劉揚偉先前指出，市場需求仍存在，買氣比想像好，但供應鏈供貨「不是說有就有」，不過需求比想像大，因為有貨幣量化寬鬆的因素，也有紓困資金挹注的誘因。

展望下半年，仁寶總經理翁宗斌表示，第3季筆電出貨季增逾一成目標可望達標，非筆電產品出貨量也將季增一成內，2021全年筆電維持年增10-15%目標，目前正持續追料。