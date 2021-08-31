比想像中親民！夏普新8K液晶電視60吋6.5萬元有找

台灣夏普今（31）日指出，在夏普109年週年前夕發表第三代全新8K顯示器AQUOS THE SCENES 8K，值得注意的是，8K電視跟以往印象中、價格相當親民！據台灣夏普指出，夏普品牌旗艦館新品預購中，60吋8K液晶電視8T-C60DW1X 含視訊盒，優惠價為64,900元，70吋的8K液晶電視8T-C70DW1X 含視訊盒優惠價為84,900元。

台灣夏普總經理張凱傑在今日的「AQUOS THE SCENES 8K 第三代8K顯示器」線上發表會中表示，夏普持續挑戰自己，在2020年疫情當下也不停止研發製造的腳步，在去年的108週年慶時發佈全世界最大的120吋8K顯示器，一推出便讓所有消費者以及通路夥伴都驚艷不已，各家通路以及百貨公司都爭相的邀約展出世界級頂規的商品，今年是夏普公司109週年，也是台灣夏普成立四週年，更是SHARP AQUOS慶祝20週年的日子，正式宣佈推出全新的第三代8K顯示器。

台灣夏普表示，全新夏普第三代8K顯示器在智慧電視平台上，搭載最新的Android TV，內建Youtube及Netflix以及Chromecast，Google play商城，可以下載上千個專門量身製作的APP，第三代8K不只是一台顯示器，而是家庭娛樂中心。即便內容平台是4K的片源，也可透過夏普獨家專利的Z2晶片提升視覺感受，享受類8K的震撼。

張凱傑指出，回顧夏普百年的歷史，這是一個充滿原創和自我突破的過程，從「液晶之父」到「8K生態之父」，夏普掌握著8K超高畫質領域眾多的關鍵技術與核心專利，夏普的8K才是真8K。