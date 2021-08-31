快訊

北市60多歲男性感染源不明 2例新北確診足跡遍及北捷

美國二戰「黑歷史」：把日裔美人關進集中營

新冠防疫考量 2021年台灣電路板國際展會延期

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

因應新冠病毒疫情防疫，先前SEMICON台灣的國際半導體展會已延期，今日台灣電路板協會（TPCA）也宣布，今年2021年台灣電路板國際展會延期至12月21日至23日。

台灣電路板國際展會歷年都在10月召開，今年原定10月20日至22日於台北南港展覽館一館展出，因受新冠疫情影響，TPCA秉持全力配合政府相關單位防疫規範、盡力維護所有展覽參與者之健康安全為重要準則下，正式宣告展會延期。

依據說明展會延期更改時間為進場日：12／19（日）-20（一）展覽日：12／21（二）-23（四）

撤場日：12／24（五）展覽地點：南港展覽館一館1樓展廳。今年並將再度攜手「台北國際電子產業科技展」（TAITRONICS）、「台灣國際人工智能暨物聯網展」（AIoT Taiwan）、「台北國際光電周」（OPTO Taiwan）同期盛大展出。

疫情 半導體

延伸閱讀

台南安南尚青行動聯盟敬長者慶中秋 防疫不鬆懈

大學開學成防疫大挑戰 北市：以中央規範為主

開學前防疫整備OK了 潘孟安要學生家長放心

非洲豬瘟防疫不只廚餘 新北：節枝昆蟲也是途徑

相關新聞

Q2晶圓代工產值季增6.2% 估Q3前十大業者產值再創高

根據TrendForce調查顯示，第2季前十大晶圓代工產值244.07億美元，季增6.2%，為自2019年第3季以來、連...

台積電Q2穩居全球晶圓代工龍頭市占過半

市調機構集邦科技統計，第2季晶圓代工總產值244.07億美元，連8季創歷史新高，台積電市占率略降至52.9%，不過穩居龍...

旺季需求持續強勁 三大晶圓代工廠今年營收將再上修

受惠晶片需求持續強勁，台灣三大晶圓代工廠包括台積電、聯電與世界先進，第2季營收合計達154億美元，季增3.9%，年增27...

台積電晶圓15廠環境教育設施場所 首家通過環保署認證

台積電今日在企業社會責任電子報揭露，該公司的晶圓15廠，為台積電第一座通過環保署「環境教育設施場所」認證的廠區，台積電也...

AMD EPYC處理器獲美能源部阿貢國家實驗室超級電腦採用

美商處理器大廠超微（AMD）今日宣布，美國能源部（DOE）的阿貢國家實驗室（Argonne National Labor...

台積電晶圓傳送盒機台節水24% 明年全面導入國內12吋廠

台積電（2330）今（31）日表示，針對晶圓傳送盒清洗機台開發「節水控制系統」，並於民國110年第2季通過驗證，透過精準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。