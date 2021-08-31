新冠防疫考量 2021年台灣電路板國際展會延期
因應新冠病毒疫情防疫，先前SEMICON台灣的國際半導體展會已延期，今日台灣電路板協會（TPCA）也宣布，今年2021年台灣電路板國際展會延期至12月21日至23日。
台灣電路板國際展會歷年都在10月召開，今年原定10月20日至22日於台北南港展覽館一館展出，因受新冠疫情影響，TPCA秉持全力配合政府相關單位防疫規範、盡力維護所有展覽參與者之健康安全為重要準則下，正式宣告展會延期。
依據說明展會延期更改時間為進場日：12／19（日）-20（一）展覽日：12／21（二）-23（四）
撤場日：12／24（五）展覽地點：南港展覽館一館1樓展廳。今年並將再度攜手「台北國際電子產業科技展」（TAITRONICS）、「台灣國際人工智能暨物聯網展」（AIoT Taiwan）、「台北國際光電周」（OPTO Taiwan）同期盛大展出。
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