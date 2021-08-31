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圓剛回饋開跑 最高四年保固和最低六折優惠

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

圓剛科技（2417）為生活直播、電競實況和視訊會議領導品牌，在疫情期間提供在家工作、遠距學習與生活娛樂的影音設備，為了感謝大眾疫情期間在防疫上的努力與對圓剛的支持，推出一系列會員專屬優惠，開學在即的學生、喜愛遊戲的玩家或是各領域的創作者，加入會員完成申請流程，即享指定商品舊換新折扣，和最高四年保固等多項優惠。

圓剛表示， 想要升級舊款擷取盒，錄製PS5、Switch的遊戲內容嗎？那一定不能錯過產品舊換新活動！家中閒置、淘汰、無用的擷取錄影盒，現在可以換取新機優惠，只要以舊機序號進行線上申請，即可享指定型號最低六折優惠，更換新一代甚至頂規的擷取盒。

圓剛形象代言人Elena今年也推出多款周邊新品，滿足創作者隨時想創作、想紀錄、想分享的渴望，不只硬體產品，周邊小物也要支持你到底。

同時新品NEXUS直播控制器將會有會員專屬優惠，只要參與圓剛粉專與實況主的線上活動，即可以優惠價入手NEXUS直播控制器和AM330動圈式麥克風實況組合，另外限量加贈即將推出的BA311麥克風支架，可至粉絲團關注更多活動消息。

會員回饋祭除了舊換新折扣、新品限時優惠外，同時為了提供更完善的售後服務，圓剛指出，將產品基本保固延長為兩年，註冊產品再享一年延長，以及48小時快速換貨服務對應產品故障問題。

疫情 控制器

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