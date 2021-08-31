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旺季需求持續強勁 三大晶圓代工廠今年營收將再上修
受惠晶片需求持續強勁，台灣三大晶圓代工廠包括台積電、聯電與世界先進，第2季營收合計達154億美元，季增3.9%，年增27%，表現不俗。市調機構調查，本季在晶片緊缺態勢不變、傳統旺季效應仍存、晶圓代工漲價等因素帶動，三大台廠合計營收可望再季增逾10%，且晶片供不應求將延續至2022年，今年全台晶圓代工廠全年營收也將上修至650億美元，明年表現也可期。
據調查，受惠晶片供不應求，三大晶圓代工廠第2季合併營收創新高，本季在迎接手機、NB、伺服器等產品出貨旺季使晶片緊缺加劇下，即使晶圓代工新產能將陸續開出，產能利用率估可較第2季再提升，帶動台廠出貨再成長，加上聯電與世界先進將再調漲晶圓代工價格，台廠合計營收上看170億美元，再締新猷。
由於台廠晶圓代工訂單滿至2021年底無虞，即使產能持續擴張，產能利用率將維持接近滿載水準，加以業者仍可望再調高晶圓代工價格，市調機構預估，今年台灣晶圓代工業合計營收自631億美元上修至650億美元，年增率逾20%。
市調機構並預估在新冠肺炎疫情、地緣政治因素干擾下，明年晶片供應仍持續緊缺，加上5G、高效能運算(HPC)、車用等晶片需求看增，客戶採長約綁定產能的情況已現；加上晶圓代工價格持續調漲晶圓代工價格，明年包括台積電、聯電、世界等三大晶圓代工廠合計營收可望年增超過10%，表現依舊亮眼。
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