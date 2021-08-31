快訊

北市60多歲男性感染源不明 2例新北確診足跡遍及北捷

美國二戰「黑歷史」：把日裔美人關進集中營

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旺季需求持續強勁 三大晶圓代工廠今年營收將再上修

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
台灣三大晶圓代工廠包括台積電、聯電與世界先進，第2季營收合計達154億美元，季增3.9%，年增27%，表現不俗。 本報系資料庫
台灣三大晶圓代工廠包括台積電、聯電與世界先進，第2季營收合計達154億美元，季增3.9%，年增27%，表現不俗。 本報系資料庫

受惠晶片需求持續強勁，台灣三大晶圓代工廠包括台積電、聯電與世界先進，第2季營收合計達154億美元，季增3.9%，年增27%，表現不俗。市調機構調查，本季在晶片緊缺態勢不變、傳統旺季效應仍存、晶圓代工漲價等因素帶動，三大台廠合計營收可望再季增逾10%，且晶片供不應求將延續至2022年，今年全台晶圓代工廠全年營收也將上修至650億美元，明年表現也可期。

據調查，受惠晶片供不應求，三大晶圓代工廠第2季合併營收創新高，本季在迎接手機、NB、伺服器等產品出貨旺季使晶片緊缺加劇下，即使晶圓代工新產能將陸續開出，產能利用率估可較第2季再提升，帶動台廠出貨再成長，加上聯電與世界先進將再調漲晶圓代工價格，台廠合計營收上看170億美元，再締新猷。

由於台廠晶圓代工訂單滿至2021年底無虞，即使產能持續擴張，產能利用率將維持接近滿載水準，加以業者仍可望再調高晶圓代工價格，市調機構預估，今年台灣晶圓代工業合計營收自631億美元上修至650億美元，年增率逾20%。

市調機構並預估在新冠肺炎疫情、地緣政治因素干擾下，明年晶片供應仍持續緊缺，加上5G、高效能運算(HPC)、車用等晶片需求看增，客戶採長約綁定產能的情況已現；加上晶圓代工價格持續調漲晶圓代工價格，明年包括台積電、聯電、世界等三大晶圓代工廠合計營收可望年增超過10%，表現依舊亮眼。

晶圓代工廠 營收 晶片

延伸閱讀

晶片短缺延後開賣？Galaxy S21 FE將在9/8對外公布上市資訊

台積電漲價：手機和伺服器買主最傷 買車影響不大

就市論勢／晶圓代工、電動車 亮點

力旺、創惟 聚焦價平

相關新聞

Q2晶圓代工產值季增6.2% 估Q3前十大業者產值再創高

根據TrendForce調查顯示，第2季前十大晶圓代工產值244.07億美元，季增6.2%，為自2019年第3季以來、連...

台積電Q2穩居全球晶圓代工龍頭市占過半

市調機構集邦科技統計，第2季晶圓代工總產值244.07億美元，連8季創歷史新高，台積電市占率略降至52.9%，不過穩居龍...

旺季需求持續強勁 三大晶圓代工廠今年營收將再上修

受惠晶片需求持續強勁，台灣三大晶圓代工廠包括台積電、聯電與世界先進，第2季營收合計達154億美元，季增3.9%，年增27...

台積電晶圓15廠環境教育設施場所 首家通過環保署認證

台積電今日在企業社會責任電子報揭露，該公司的晶圓15廠，為台積電第一座通過環保署「環境教育設施場所」認證的廠區，台積電也...

AMD EPYC處理器獲美能源部阿貢國家實驗室超級電腦採用

美商處理器大廠超微（AMD）今日宣布，美國能源部（DOE）的阿貢國家實驗室（Argonne National Labor...

台積電晶圓傳送盒機台節水24% 明年全面導入國內12吋廠

台積電（2330）今（31）日表示，針對晶圓傳送盒清洗機台開發「節水控制系統」，並於民國110年第2季通過驗證，透過精準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。