台積電晶圓15廠環境教育設施場所 首家通過環保署認證

台積電今日在企業社會責任電子報揭露，該公司的晶圓15廠，為台積電第一座通過環保署「環境教育設施場所」認證的廠區，台積電也成為國內第一家獲得此認證的半導體企業。

台積電表示，透過以綠色製造技術為主題的特色課程、生態豐富的廠區導覽，引領大眾了解台積電實踐科技與環境永續發展的歷程，民國110年進一步推出不同年齡層的學習課程，深化環境教育教學量能，截至民國110年8月，共吸引逾3000人參與環境教育活動。

台積電晶圓15廠毗鄰台中大肚山麓，廠區興建初期即結合綠建築與清潔生產的系統化機制，並透過近自然林手法復育大肚山林相，打造友善環境的綠色廠房。

台積電表示，民國107年，晶圓15廠開始推動環境教育計畫，將綠色廠房的建構理念、水資源回收技術設計成適合學童學習的教材，透過討論、觀察、遊戲、扮演等多元方式，建立學童正確的環保觀念；此外亦針對成人設計廢棄物資源化概念課程，使其深入了解廠區落實循環經濟的具體應用，民國110年該課程已通過環保署核定，可於導覽活動中正式講授，有效擴大環境教育觸及範疇與效益。

台積電晶圓15廠同時透過規畫「綠園區探險之旅」，由生態志工團隊帶領學員進入廠區進行生態導覽活動，截至110年8月，共728人參與志工服務，累計服務活動時數為1,823小時。

此外，晶圓15廠亦與中科台中園區汙水處理廠、友達光電台中廠區、臺中都會公園等其他鄰近的環境教育設施場所組成夥伴聯盟，共享環教資源及課程，一同提升對外推廣的影響力。

台積電表示，為實踐環境永續的承諾，晶圓15廠除了持續推動環境教育計畫，增加友善環境的設施，並透過定期監測滾動調整生態場域營造方向外，未來亦將逐步推廣至新竹、台南廠區，預計民國112年協助其申請環境教育設施場所認證，共同散播更多綠色環保種子，讓永續行動生生不息。