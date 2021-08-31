工業富聯、創新金屬聯盟 聚焦新能源汽車「減重」商機

鴻海（2317）旗下工業富聯除了揮軍進入半導體，同時也進擊新能源車領域，與大陸規模最大鋁合金材料生產基地之一的創新金屬科技公司簽約，展開策略聯盟，聚焦新能源汽車「減重」商機。

工業富聯執行長鄭弘孟、數據長劉宗長、創新集團董事長崔立新等人出席簽約儀式，雙方承諾將發揮所長，共同建造鋁製金屬行業燈塔工廠標竿；根據合作協議，雙方將全面開展精密金屬的轉型升級，首先聚焦綠色燈塔工廠、鋁原料產業鏈及綠色供應鏈等方面合作。後續則將利用雙方市場資源，在鋁材料的循環經濟及碳中和技術相關領域，積極探索更多應用於新興商品機會。

在全球減碳要求日趨嚴格下，許多車廠已將「汽車輕量化」作為技術開發的重要目標，隨著新能源車的快速增長，國際汽車大廠亦開始逐步增加鋁合金材料的使用，以達到車體輕量化的使用需求。

鋁合金及其塑性加工部品具有相當優良的特性，如比強度、抗變形程度佳、易表面處理、良好加工成形性以及高的回收率等，成為汽車輕量化之關鍵與理想的材料之一。

創新金屬是大陸規模最大的輕質鋁合金材料生產與研發基地之一，生產經營的鋁合金棒材、型材、板材、鋁杆和線纜等產品，廣泛應用在交通運輸、工業產品、電子電力產品、建築、裝飾等領域，致力於開拓高附加值、輕量化鋁製品市場。

工業富聯執行長鄭弘孟表示，「創新集團深耕鋁製金屬加工領域近20年，成就令人矚目，此次強強聯合，更利於雙方積極主動地推進各項合作落地生根，為未來發展奠定堅實基礎。」

創新（3085）集團董事長崔立新表示，「工業富聯擁有首批入選世界經濟論壇（WEF， World Economic Forum）的燈塔工廠技術，為推動產業轉型升級提供了寶貴經驗。希望創新金屬在工業富聯的大力支持下，早日實現燈塔工廠。」