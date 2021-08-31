台灣夏普發表第三代全新8K顯示器 高貴不貴

鴻海（2317）旗下台灣夏普總經理張凱傑在今日的「AQUOS THE SCENES 8K 第三代8K顯示器」線上發表會中表示：「因為疫情的關係新品發表會，以線上的方式舉辦也是台灣夏普的首次嘗試，希望疫情緩和並解封之後，大家可以面對面一起來體驗台灣夏普的全系列新商品的魅力」。

2021年是夏普公司109週年，也是台灣夏普成立四週年，更是SHARP AQUOS慶祝20週年的日子，我們正式宣佈全新的第三代8K顯示器正式上市。

夏普不僅是8K領先技術的領導者，經過了二代的演進，更站在消費者的立場全面性的思考，致力於8K普及化是夏普責無旁貸的任務，全新第三代8K，絕對讓消費者感受到，比你想像中離你更近！

當然宅在家的同時，看片追劇是必要之存在，全新夏普第三代8K顯示器在智慧電視平台上，搭載最新的Android TV，內建Youtube及Netflix以及Chromecast，Google play商城，可以下載上千個專門量身製作的APP，讓您的第三代8K不只是一台顯示器，而是家庭娛樂中心。即便內容平台是4K的片源也可透過夏普獨家專利的Z2晶片提升視覺感受，享受類8K的震憾。

回顧夏普百年的歷史，這是一個充滿原創和自我突破的過程，從“液晶之父”到“8K生態之父”夏普掌握著8K超高畫質領域眾多的關鍵技術與核心專利。夏普的8K才是真8K，夏普出品的8K值得您擁有。

夏普身為全世界首發的真8K電視的先驅者，在2017年8月31日就推出了第一代的70吋的8K顯示器，身為世界液晶之父的夏普，經過了二年的研發與演進，收集許多消費者的反饋並結合夏普獨有的專利技術與科技的演進，在2019年底2020年初，推出了第二代的8K電視，尺寸更齊全有60吋，70吋，80吋，所有尺寸面板都是日本夏普原裝製造，在第二代的80吋8K電視更採用了頂規的夏普IGZO面板，推出後就獲得熱烈的回響，大家都說看過夏普的8K之後，再也回不去了！夏普的8K才是真8K！