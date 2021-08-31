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AMD EPYC處理器獲美能源部阿貢國家實驗室超級電腦採用

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

美商處理器大廠超微（AMD）今日宣布，美國能源部（DOE）的阿貢國家實驗室（Argonne National Laboratory）選用AMD EPYC處理器為全新「Polaris超級電腦」挹注動能，讓研究人員為即將在阿貢國家實驗室推出的exascale等級超級電腦Aurora做好準備。

Polaris將於2021年8月交貨和安裝，並將於2022年初上線使用。更廣泛的高效能運算社群可望在2022年春季開始使用該系統，為美國能源部的新一代高效能運算資源作出工作負載準備。

Polaris由HPE打造，將採用AMD第2代EPYC處理器，之後升級至AMD第3代EPYC處理器，讓科學家與開發人員測試和優化軟體編碼與應用程式，以執行人工智慧、工程以及科學研究的計畫。

AMD全球資深副總裁暨資料中心與嵌入式解決方案事業群總經理Forrest Norrod表示，AMD EPYC伺服器處理器，持續成為現代高效能運算研究的首選，提供其所需的效能與功能，以協助解決pre-exascale與exascale等級運算的複雜難題。

隨著越來越接近exascale等級時代，他說：「我們深感自豪能夠支援阿貢國家實驗室及其在低碳技術、醫療研究、天文學、太陽能等領域的關鍵研究。」

Polaris將採用AMD EPYC 7532與EPYC 7543處理器以及NVIDIA A100 Tensor Core GPU，提供約44 petaflops的雙精度運算尖峰效能，速度比阿貢國家實驗室現有的超級電腦快4倍。

Polaris初期將開放給參與美國能源部Exascale運算計畫以及阿貢國家實驗室領導運算設施（ALCF）早期科學計畫的研究團隊使用。

美國能源部Exascale運算計畫的使用者社群也可以運用Polaris來優化阿貢國家實驗室將推出的exascale等級超級電腦的工程任務，其中包括擴充支援CPU與GPU結合的系統，以及整合建模、模擬、人工智慧與其它資料密集元件的工作流程。

AMD 處理器 超級電腦

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