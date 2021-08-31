上班族搭車防疫新趨勢 「空氣清淨」服務使用率成長82%

5月全台疫情大爆發，全台防疫層級提升為三級，受疫情影響上班族開啟居家辦公，學生停課不停學，民眾防疫意識提高紛紛減少移動避免群聚，計程車產業首當其衝受到嚴重衝擊，透過台灣大車隊2021年第二季乘車大數據黃皮書，帶大家一窺擁有2.2萬台計程車的龍頭品牌台灣大車隊在疫情期間觀察到四大乘車化學變化。

疫情期間台灣大車隊（2640）推出全業界最高規格防疫措施，主推55688 APP叫車提供「空氣清淨」服務與「不聊天」服務，「空氣清淨」服務疫情期間以上午7點至9點上班時段使用率最高，與疫情前相比成長82%為最高；「不聊天」服務相較於疫情前使用率成長10%，其中以雙北使用率最高占全台80%，雙北使用率與疫情前相比提升了34%，顯示疫情帶動民眾重視交通防疫措施，而客製化服務中「代接電」服務7月份成長了40%，可見民眾於疫情期間減少外出導致自家車閒置，直到微解封民眾開始開車外出發現汽車沒電選擇計程車「代接電」服務及時救援。

「空氣清淨」車已破萬台業界最高規格防疫措施，上班族上下班唯一指定

當全台防疫層級提升為三級，各大企業因應防疫紛紛啟動WFH居家辦公或是分流上班，有些上班族仍需進公司上班，面對通勤期間擔心人群接觸有染疫風險，台灣大車隊推出搭車防疫五寶為全業界最高規格防疫措施。透過乘車大數據顯示民眾使用55688 APP確認叫車後點選「備註需求」中的「空氣清淨」服務使用率逐月成長，疫情期間以7點至9點上班時段使用率最高，與疫情前相比更成長了82%，目前台灣大車隊提供「空氣清淨」車已破萬台，目的是持續提供給上班族最安心的通勤、洽公乘車服務。

體貼必要上班的員工，企業用戶以金融業使用率最高

另一方面從乘車大數據觀察，顯示「企業會員乘車服務」與疫情前相比，部分企業的月均使用率明顯增長10倍之多，可見疫情期間各大企業為照顧必要出門上班的員工，主動提供計程車補助，尤以金融業居冠，而從時段觀察整體企業用戶上班時間使用率增加3.4%，下班時間增加2.1%。

雙北搭車防疫新發現，客製化服務搭車必選「不聊天」占台灣八成使用率

台灣大車隊提供防疫五寶之一「不聊天」服務，民眾使用55688 APP確認叫車後點選「備註需求」中的「不聊天」服務使用率與疫情前相比成長10%，其中以雙北使用「不聊天」服務占全台80%為最高，呼應雙北地區疫情嚴重現象，所以雙北使用率與疫情前相比提升了34%，顯示對於雙北民眾來說如何在通勤上做到防疫萬全準備相當重視。

支援最前線，解封自駕出遊第一步「代接電」服務

7月13日微解封後，民眾紛紛開始外出解悶，台灣大車隊乘車大數據顯示「代接電」服務7月份成長了40%，由此可知5月與6月防疫在家不出門，民眾減少了汽車使用導致汽車電瓶沒電，微解封若要自駕出門就需要先檢查汽車是否可以發動，才有辦法出門遊玩。