台灣夏普首次線上發表會 第三代全新8K顯示器亮相

夏普（SHARP）今（31）日舉行AQUOS THE SCENES 8K 第三代8K顯示器線上發表會，發表第三代全新8K顯示器。台灣夏普張凱傑總經理指出，因為疫情的關係新品發表會以線上的方式舉辦也是台灣夏普的首次嘗試，希望疫情緩和並解封之後，大家可以面對面一起來體驗台灣夏普的全系列新商品的魅力。

張凱傑表示，夏普更挑戰自己在2020年疫情當下也不停止研發製造的腳步，在去年的108周年慶時發佈了全世界最大的120吋8K顯示器，一推出便讓所有消費者以及通路夥伴都驚艷不已，各家通路以及百貨公司都爭相的邀約展出世界級頂規的商品，夏普讓全世界知道8K的世界就在你眼前。

張凱傑說，今年是夏普公司109週年，也是台灣夏普成立四週年，更是SHARP AQUOS慶祝20週年的日子，我們正式宣佈全新的第三代8K顯示器正式上市。

夏普身為全世界首發的真8K電視的先驅者，在2017年8月31日就推出了第一代的70吋的8K顯示器，身為世界液晶之父的夏普，經過了二年的研發與演進，收集許多消費者的反饋並結合夏普獨有的專利技術與科技的演進，在2019年底2020年初，推出了第二代的8K電視，尺寸更齊全有60吋，70吋，80吋，所有尺寸面板都是日本夏普原裝製造，在第二代的80吋8K電視更採用了頂規的夏普IGZO面板，推出後就獲得熱烈的回響。

夏普自2016年8月開始，夏普跨入新百年的歷程，並且以「8K+5G和AIoT改變世界」做為企業願景。夏普公司近年來積極進行事業變革，將基於8K+5G Ecosystem、ICT領域、Smart Life業務三大事業變革為公司主要業務發展方向，完成品牌及服務全面升級。