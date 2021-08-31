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台積電攜手供應商 創新研發節水控制系統

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

台積電今日在企業社會責任電子報中揭露，台積電致力優化製程能資源使用效率，持續以創新技術實踐綠色製造，繼領先業界打造晶圓清洗機台熱水循環系統後，進一步針對晶圓傳送盒清洗機台開發「節水控制系統」，並於民國110年第2季通過驗證，透過精準控制純水使用量，使機台節水24%。截至今年8月，已成功導入晶圓12B廠、晶圓18A廠，預計民國111年全面導入國內的12吋晶圓廠，目標每年將節省38萬噸純水及1,533萬度電。

台積電表示，民國110年上半年全台水電供應嚴峻，台積電積極尋找機台的節水省電機會點，發現晶圓傳送盒清洗機台因以直接式開關的水閥進行運轉，透過不間斷輸出熱水以確保水溫穩定，於未運作期間仍需持續供水；為提高用水效率，智能工程中心、晶圓12B廠與供應商分析清洗機台的能耗及運轉參數，共同研發漸進式開關的水閥，依據機台使用狀態自動控制熱水輸出流量多寡，當機台未運作時，即以漸進方式減少供水，不僅有效省水，亦能同時節電，預估每年可減少碳排放量約7,800公噸，相當於20座大安森林公園一年的二氧化碳吸附量。

台積電表示，「節水控制系統」已列為新建廠區晶圓傳送盒清洗機台的標準設施，既有的國內12吋晶圓廠區預計於民國111年第2季前完成系統更新，屆時預估每年將節省38萬噸純水及1,533萬度電。

為更擴大節能效益，台積電將進一步開發晶圓傳送盒清洗機台的「熱水回收循環系統」，預計於民國110年第4季進行評估作業，持續朝機台節能最大化的目標努力。

台積電 晶圓廠

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