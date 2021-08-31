台積電今年首創綠色營業秘密獎 目標逐年增加獎勵名額

台積電（2330）今（31）日表示，今年台積公司首度推出「綠色營業秘密獎（Green Trade Secret Award）」，透過實質的肯定，激勵員工更多ESG創新，每年提供3座獎項並計畫依據案件質量逐年增加獎勵名額。

台積電說明，藉此獎項的設立，鼓勵更多創新並註冊有關氣候變遷與能源管理、水管理、廢棄物管理及空氣汙染防制的營業秘密。未來營業秘密鼓勵的獎項，也會保留特定額度給此類創新，建構扎實的環保相關營業秘密基礎與策略，深化企業綠色經營的永續文化。

此外台積電今年並首度啟動「供應鏈營業秘密管理分享」公益服務專案，傾囊治理經驗，帶動供應鏈發展更完善的智財管理實力。

台積電說明，於民國110年推出「供應鏈營業秘密管理分享」公益服務專案，第一階段由台積公司篩選對智財保護具相同願景的策略供應商夥伴，透過分享國際間產業智財管理趨勢、營業秘密管理的價值，以及台積公司自民國102年開始推動營業秘密註冊以來，累積管理共逾14萬件註冊的營業秘密之治理制度與經驗，協助供應商提升營業秘密管理成效，鼓勵供應商推動「永續經營與創新」的文化，進而提升技術品質與能力。

台積電指出，至民國110年8月針對規畫選定的6家在地供應商，已完成第一階段營業秘密保護的理念與管理經驗分享，未來將依據供應商的回饋建議，持續擴大專案範疇與供應商交流家數，讓營業秘密的管理成為供應鏈競爭力的精進之鑰。