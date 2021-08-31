Q2晶圓代工受惠價漲量增 推升產值季增6%再創紀錄

根據TrendForce調查顯示，後疫情需求、通訊世代轉換、及地緣政治風險和長期缺貨引發的恐慌性備貨潮在第2季度持續延燒，受到晶圓代工產能限制而無法滿足出貨目標的各項終端產品備貨力道不墜，加上第1季漲價晶圓陸續產出的帶動下，第2季晶圓代工產值達244.07億美元，季增6.2%，自2019年第3季以來已連續八個季度創下歷史新高。

台積電（2330）第2季營收133.0億美元，季增3.1%，穩坐全球第一。其營收增幅受限於4月南科Fab14 P7廠區跳電事件所致，導致少部分40nm及16nm晶圓報廢；以及5月台電高雄的興達電廠跳電，位於南科的晶圓廠受到最直接的衝擊，儘管廠內發電機及時運作使得線上晶圓不至報廢，但仍有部分八吋晶圓需要重工。此外，由於台積電維持一貫穩定的報價策略，因此第2季營收表現雖高於公司財務指引上緣，但季增幅度略低於其餘晶圓廠，市占稍微受到侵蝕。

展望第3季，晶圓代工產能短缺自2019下半年至今已延燒近兩年，雖然有部分新增產能陸續開出，但由於增幅有限，目前從訂單觀察，新開出產能也已預訂完畢，各晶圓代工廠產能利用率普遍維持在滿載水位且持續處於產能供不應求的狀態，加上車用晶片自今年第2季起在各國政府推動下大幅增加投片量，擴大產能排擠力道，導致晶圓代工平均售價續揚，各廠陸續調整產品組合以改善獲利水準。

因此，TrendForce認為，第3季前十大晶圓代工產值將再創紀錄，且季增幅度將更勝第2季。