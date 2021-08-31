集邦：第二季晶圓代工價漲量增 產值再創紀錄

根據TrendForce（集邦科技）調查顯示，後疫情需求、通訊世代轉換、及地緣政治風險和長期缺貨引發的恐慌性備貨潮在第二季度持續延燒，受到晶圓代工產能限制而無法滿足出貨目標的各項終端產品備貨力道不墜，第二季晶圓代工產值達244.07億美元，季增6.2%，自2019年第三季以來已連續八個季度創下歷史新高。

台積電（2330）第二季營收達133.0億美元，季增3.1%，穩坐全球第一。其營收增幅受限於於四月份南科Fab14 P7廠區跳電事件所致，導致少部分40nm及16nm晶圓報廢；以及五月份台電高雄的興達電廠跳電，位於南科的晶圓廠受到最直接的衝擊，儘管廠內發電機及時運作使得線上晶圓不至報廢，但仍有部分八吋晶圓需要重工。此外，由於台積電維持一貫穩定的報價策略，因此第二季營收表現雖高於公司財務指引上緣，但季增幅度略低於其餘晶圓廠，市占稍微受到侵蝕。

三星第二季營收為43.3億美元，季增5.5%，在擺脫德州二月大雪的陰霾後，三星位於奧斯汀的Line S2已於四月初完全恢復生產，並且全力加單生產以弭平損失。雖然因第一季投片量銳減有些微影響第二季產出，但受惠於CIS、5G 射頻收發器、OLED驅動 IC等產品的拉貨帶動下，營收表現仍亮眼。

排名第三的聯電（2303）仍受惠於PMIC、TDDI、Wi-Fi、OLED驅動 IC等需求驅動，產能利用率已逾100%，嚴重供不應求，因此持續對客戶進行價格調漲；加上價格較高的28/22nm新增產能陸續開出，帶動第二季平均售價上漲約5%，推升營收至18.2億美元，季增8.5%，市占大致持平在7.2%。

格羅方德第二季營收季增17.0%，達15.2億美元，位居第四名。其在2019年將美國廠Fab10及新加坡廠Fab3E分別出售給安森美（ON Semi）及世界先進後，陸續收斂產品線，同時宣布擴大現有產品線產能，在美國及新加坡分別有新建廠計畫預計在2022下半年至2023年陸續貢獻營收。

展望第三季，晶圓代工產能短缺已延燒近兩年，雖有部分新增產能開出，但因增幅有限，各晶圓代工廠產能利用率普遍維持在滿載水位且持續處於產能供不應求的狀態，加上車用晶片自今年第二季起在各國政府推動下大幅增加投片量，擴大產能排擠力道，導致晶圓代工平均售價續揚， TrendForce認為，第三季前十大晶圓代工產值將再創紀錄，且季增幅度將更勝第二季。