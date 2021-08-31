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台積電漲聲響起 半導體相關ETF後市看俏

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台積電（2330）今（31）日尾盤強拉上漲9元，富邦台灣半導體（00892）ETF在6月10日掛牌後，表現仍不俗；該ETF經理人陳靜如表示，半導體產業能見度高，且台灣擁有完整的半導體產業鏈，後續隨著台積電漲聲響起，伴隨全球對半導體的需求仍強勁，半導體ETF後市表現可期。

陳靜如說，全球半導體供應持續供不應求，根據調研機構統計，半導體交貨周期已經來到統計資料以來的新高，其中，車用及工業用半導體的短缺情形最為嚴峻，過去統計平均交貨周期為6~9週，7月交貨周期已拉長至26.5周，顯示車用半導體的短缺情形仍未緩解。

此外，根據Digitimes，台積電將自今年10月1日起調漲其各類製程價格，其中，先進製程調漲幅度約5~10%；成熟製程的調漲幅度約10~20%。今年第2季台積電因折舊大幅提升、成本增加，加上匯率等短期不利因素影響下，毛利率承壓，這一波價格調漲，無疑對市場及投資人注入信心，除了有望維持毛利率在50%以上的水準；根據J.P.Morgan預估，在2021年半導體產業強勁成長的基期下，2022年台積電營收將有望達到雙位數的年增長。

在多數半導體製造商產能滿載且紛紛漲價的態勢下，台積電跟進同業調漲價格的消息，也同時釋出全球對半導體持續供不應求的強烈訊號。陳靜如說，此一訊號無疑是給予含「積」量高的半導體ETF一劑強心針，以富邦台灣半導體ETF（00892）來說，追蹤ICE FactSet台灣核心半導體指數，以獲利能力指標GPA（營業毛利／總資產）挑選出台灣上市櫃半導體產業中獲利能較佳的半導體公司，完整涵蓋台灣半導體產業上、中、下游的半導體公司，為參與半導體產業的投資工具首選。

半導體 台積電 ETF

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