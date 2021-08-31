燦坤開學季優惠至9月6日 Acer筆電萬元有找
9月1日中小學的學生們準備重返校園，迎接新學期、新生活的開學季，3C通路龍頭燦坤（2430）推出「為愛加油！挺你開學季」，為學子準備全方位3C商品、大小家電等，開學季優惠至9月6日止。
重點商品的筆電方面，燦坤表示，Acer筆電萬元有找、LG筆電最高折萬元。Acer國民優選筆電限量會員促銷價9,990元，再享分期0利率；Acer輕薄電靚筆電原價36,900元，限量會員促銷價34,990，再現折5,000回饋金。
LG翻轉觸控輕薄筆電原價47,900元，限量會員促銷價42,900元，再現折回饋金1萬元、燦坤獨家熱情發光券1,399元；Lenovo新11代i5超值電競筆電＋PHILIPS藍牙喇叭原價29,280元，現省3,290元。
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