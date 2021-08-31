宜鼎深化AIoT佈局 擴大集團產品整合

全球工業儲存領導大廠宜鼎國際（5289），近年逐步透過轉投資子公司，完備集團在AIoT的事業佈局，除了在自身產品開發上積極整合AIoT應用技術；近日更擴大整合子公司的產品與研發量能，共同打造All-round Service（全方位整合服務）。新策略著重於向全球企業提供一站式服務，幫助客戶快速實現AIoT邊緣落地的軟硬體與韌體整合需求，同時持續深化宜鼎集團全球AIoT策略佈局。

研究報告指出，全球工業物聯網（IIoT）市場在未來五年的年複合成長率將達6.7%、創造超過106億美元的龐大市場商機。然而綜觀AIoT邊緣落地的實踐過程，單就IoT資料蒐集、雲端上傳，AI模型訓練與邊緣部署等流程，就已牽涉複雜的軟硬體支援與技術整合問題，且更是曠日廢時。

宜鼎國際智能周邊應用事業處吳志清資深經理表示，宜鼎集團全力發展AIoT的目標非常明確，就是希望竭盡所能幫助企業縮短AIoT導入時間，過往需要花費許多時間與人力成本的整合工作，宜鼎均可完成，而宜鼎也將不斷進行動態調整、持續回應戶期待，不論是軟體、韌體，乃至於各式硬體設備，只要企業有需求，宜鼎都將積極評估各式產品整合與研發的可能性」。

宜鼎國際這次在集團產品整合的重心，聚焦在資料儲存及嵌入式I/O擴充，可迅速提供高相容、高穩定的解決方案；而在前端資料蒐集上，則結合維新應用科技的環境感測解決方案及安捷科的車載通訊、GNSS定位技術；並搭配巽晨國際在5G、WiGig、WiFi6的無線網路專業技術，為企業提供全方位AIoT技術整合。此外，旗下安提國際則可提供工業領域之全系列高效能GPU加速運算產品，共同展現宜鼎集團耕耘多年的工控與AIoT整合實力。

宜鼎集團站上AIoT發展浪頭，除發揮轉投資子公司綜效、帶動成長動能，更藉All-round Service（全方位整合服務），一站式協助全球企業在智慧交通、智慧物流、智慧自動化、智慧醫療、智慧基礎建設及智慧安全監控等垂直應用市場，加速邊緣落地、實現各式創新AIoT應用。