旺季推升台晶圓代工Q3營收季增1成 研調上修全年營收

受惠晶片需求持續強勁，今年第2季台灣三大晶圓代工廠台積電（2330）、聯電（2303）、世界先進（5347）合計營收達154億美元，季增3.9%，年增27%；DIGITIMES Research分析師陳澤嘉預估，在晶片緊缺態勢不變、傳統旺季效應仍存、晶圓代工漲價等因素帶動下，三大台廠第3季合計營收可望再季增逾10%，且晶片供不應求將延續至明年，除上修今年全年台廠合計營收至650億美元外，看好明年表現可期。

晶片供不應求使三大台廠第2季合計營收創新高，陳澤嘉預期，第3季在迎接手機、NB、伺服器等產品出貨旺季使晶片緊缺加劇下，即使晶圓代工新產能將陸續開出，產能利用率估可較第2季再提升，帶動台廠出貨再成長，加上聯電與世界先進將再調漲晶圓代工價格，台廠合計營收上看170億美元，再締新猷。

由於台廠晶圓代工訂單滿至今年底無虞，即使產能持續擴張，產能利用率將維持接近滿載水準，加上業者仍可望再調高晶圓代工價格，DIGITIMES Research將今年台灣晶圓代工業合計營收自631億美元上修至650億美元，年增將再突破20%。

在新冠肺炎(COVID-19)疫情、地緣政治因素干擾下，明年晶片緊缺恐持續，加上5G、高效能運算(HPC)、車用等晶片需求看增，客戶採長約綁定產能的情況已現；另一方面，晶圓代工價格可望再調漲，同時，台廠明年將續擴產能，DIGITIMES Research預估，明年三大台廠合計營收可望年增超過10%。