十銓科技下半年在電競及SSD支撐下 全年業績仍看好
記憶體模組廠十銓科技（4967）今年上半年業績表現亮眼，7月營收雖因虛擬貨幣市場降溫單月營收出現明顯下滑，不過，市場法人認為，該公司在電競市場、SSD等產品線仍可望維持熱絡下，整體下半年營運仍可望維持平穩，全年業績仍樂觀。
十銓第二季及上半年業績亮眼，該公司表示，主要受惠電競、工控、SSD產品線銷量較去年翻倍，並看好5G、HPC市場的龐大運算需求，持續強化產品規格及拉升銷售單價，朝生產少量多樣的客製化產品為目標，且疫情帶動高速儲存、雲端伺服器等需求重啟，市場法人看好這些需求仍可望延伸到下半年。
十銓認為，後疫情時代市場結構轉變，目前供應鏈觀察，隨市場受到晶片和各關鍵零組件短缺、交貨延遲，使原受疫情帶動的PC/NB需求開始放緩，十銓謹慎看待下半年的供需市場變化，彈性調節庫存及銷售。
展望下半年，全球DRAM和NAND供給吃緊的狀態，將隨三大原廠和國內DRAM大廠紛紛擴產而逐漸減弱，但隨下半年Intel及AMD推出新平台，預計資料中心和PC/NB記憶體需求量仍會增加。
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